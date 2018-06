Marszałek Terlecki opuścił SOR. „Z jego zdrowiem jest ok”

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki niespodziewanie trafił do szpitala w Krakowie. Jego stan zdrowia okazał się jednak na tyle dobry, że zamiast jutro, lekarze wypuścili go do domu już dziś. Beata Mazurek, rzecznik PiS, skomentowała krótko: „Z jego zdrowiem jest ok.”

Marszałek Sejmu opuścił szpital w Krakowie szybciej niż początkowo przypuszczano. Stąd optymizm Beaty Mazurek.

Po krótkim pobycie na SOR Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki jest już w domu .Z jego zdrowiem jest ok 😊 — Beata Mazurek (@beatamk) 10 czerwca 2018

W niedzielę marszałek Terlecki miał spotkać się z wyborcami w Ciężkowicach, a wieczorem w Tarnowie - tam spotkanie odbędzie się bez jego udziału.