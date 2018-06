Opiekowała się w obozie zagłady Anną Frank. Zmarła była więźniarka

W wieku 95 lat zmarła Gena Turgel, była więźniarka m.in. niemieckiego obozu zagłady Auchwitz-Birkenau. Podczas pobytu w niemieckim obozie opiekowała się chorą na tyfus holenderską żydówką Anną Frank, autorką słynnego pamiętnika pisanego w ukryciu podczas wojny.

Gena, najmłodsza z dziewięciorga rodzeństwa, urodziła się w 1923 roku w Krakowie w polskiej rodzinie pochodzenia żydowskiej. Po wkroczeniu Niemców, tylko jej udało się przeżyć piekło Holokaustu.



Wraz z matką i czworgiem rodzeństwa została umieszczona w krakowskim getcie. Jeden z jej braci został zastrzelony przez SS-mana, inny uciekł z getta, ale potem nigdy nie dał znaku życia, najpewniej więc zginął wkrótce po ucieczce.



Marsz śmierci



Jej rodzina została zabrana do obozu koncentracyjnego w Płaszowie. Zimą 1944 roku trafiła do Auschwitz-Birkenau. Podczas ewakuacji obozu w styczniu 1945 roku 22-letnia Gena została zmuszona do wzięcia udziału w „marszu śmierci”. Przeżyła i trafiła do Buchenwaldu, skąd przeniesiono ją do Bergen-Belsen.



W tym obozie opiekowała się śmiertelnie chorą na tyfus Anną Frank, nastolatką, autorką słynnego pamiętnika, w którym opisywała ona tragizm wojny. – Obmywałam jej twarz, podawałam jej picie. Ciągle mam przed oczami jej twarz, włosy i sposób w jaki we na mnie patrzyła – opowiedziała wiele lat po wojnie w rozmowie z BBC.

źródło: BBC

Młoda żydówka zmarła w wieku 15 lat, ale Genie udało się przeżyć. 15 kwietnia 1945 roku brytyjska armia wyzwoliła Bergen-Belsen. Wśród wyzwolicieli był Norman Turgel, który po pół roku ożenił się z młodą kobietą. Suknię ślubną panny młodej wykonano ze spadochronu brytyjskiej armii.Holocaust Educational Trust, brytyjska organizacja zajmująca się szerzeniem wiedzy o niemieckich zbrodniach wobec Żydów oświadczyła, że Gena Turgel była niestrudzona w opowiadaniu swojej historii po to, żeby „horror Holokaustu nigdy nie został zapomniany”.