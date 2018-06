Mundial: Rywale Polski tracą ważnego zawodnika. Obrońca zerwał więzadła!

Nie tylko polska reprezentacja ma kłopoty z formacją obrony. Farid Díaz (Olimpia Asuncion) musiał zastąpić kontuzjowanego Franka Fabrę (Boca Juniors Buenos Aires) w 23-osobowej kadrze Kolumbii na piłkarskie mistrzostwa świata - poinformowały kolumbijskie media. Kolumbia to jeden z rywali Polaków na turnieju w Rosji.

Fabra doznał poważnej kontuzji kolana (zerwanie więzadła krzyżowego przedniego) podczas zgrupowania we Włoszech. Czeka go długa przerwa w grze. W kadrze prowadzonej przez argentyńskiego trenera Jose Pekermana są m.in. Radamel Falcao z AS Monaco i James Rodriguez z Bayernu Monachium.





Przed mistrzostwami świata Kolumbijczycy nie mają już w planach żadnego sparingu. Pierwszego czerwca w Bergamo zremisowali z innym finalistą Egiptem 0:0. Mecz Polska - Kolumbia podczas MŚ odbędzie się 24 czerwca w Kazaniu. Biało-Czerwoni zagrają w grupie H także 19 czerwca z Senegalem w Moskwie i 28 czerwca z Japonią w Wołgogradzie.Kadra Kolumbii na MŚ: bramkarze: David Ospina (Arsenal), Camilo Vargas (Deportivo Cali), Jose Fernando Cuadrado (Once Caldas);





obrońcy: Cristian Zapata (AC Milan), Santiago Arias (PSV Eindhoven), Oscar Murillo (CF Pachuca), Yerri Mina (Barcelona), Davinson Sanchez (Tottenham Hotspur), Farid Díaz (Olimpia Asuncion), Johan Mojica (Girona);





pomocnicy: Carlos Sanchez (Espanyol Barcelona), Wilmar Barrios (Boca Juniors Buenos Aires), James Rodriguez (Bayern Monachium), Abel Aguilar (Deportivo Cali), Juan Cuadrado (Juventus Turyn), Mateus Uribe (Club America), Juan Fernando Quintero (River Plate Buenos Aires), Jefferson Lerma (Levante UD);





napastnicy: Radamel Falcao (Monaco), Carlos Bacca (Villareal), Luis Fernando Muriel (Sevilla), Miguel Borja (Palmeiras), Jose Izquierdo (Brighton).