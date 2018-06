Krzysztof Czabański: Część mediów komercyjnych jest stronnicza politycznie

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych powiedział, że część mediów komercyjnych jest stronnicza politycznie i stoi po stronie opozycji. Krzysztof Czabański nawiązał w Polskim Radiu 24 do swej wypowiedzi na wczorajszym spotkaniu z wyborcami.

Powiedział wtedy, że cenzura w PRL-u była nieraz mniej dokuczliwa, niż cenzura w postaci właściciela we współczesnych mediach komercyjnych. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych wyjaśnił, że była to „myśl wyostrzona”. Miała ona pokazać, że także w państwie demokratycznym istnieją niebezpieczeństwa dla wolności mediów.

#wieszwiecej Polub nas

Widać to, jego zdaniem, w części mediów komercyjnych. – Są one niesłychanie zaangażowane i stronnicze politycznie. Do tego stopnia, że jeżeli nie lubią jakiejś partii czy obecnego obozu władzy, to wszystko, co zrobi rząd, odrzucają z góry – powiedział Krzysztof Czabański. Przewodniczący dodał, że mediom publicznym zarzuca się, iż są mediami propagandowymi. Tymczasem są one zobowiązane do tego, aby przedstawiać racje obozu władzy.– Ktoś musi obywatelem pokazać, jak rząd wywiązuje się z realizacji programu. Tego programu, który obywatele wybrali głosując w wyborach 2015 roku – powiedział Krzysztof Czabański. Dodał, że „to jest jakby realizacja polskiej racji stanu. Kto ma bronić polskiej racji stanu, jak nie polskie media publiczne” – powiedział przewodniczący Rady Mediów Narodowych.