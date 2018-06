Auto wjechało pod pociąg. Jedna osoba nie żyje

Do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem doszło w niedzielę pod Wyszomierzem w woj. zachodniopomorskim. Kierująca nie zatrzymała się tam przed przejazdem kolejowym. Zginęła na miejscu.

