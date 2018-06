Rosja 2018: Mistrzostwa wielkiej ściemy

Jak Rosja przygotowywała się do mistrzostw świata w piłce nożnej? Infrastruktura na mistrzostwa świata w Rosji została oddana na czas – ale nie tak to miało wyglądać. Do meczu otwarcia tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej pozostało zaledwie kilka dni.

O tym, że to właśnie Rosja będzie gospodarzem tego niezwykłego wydarzenia, było wiadomo już ponad siedem lat temu. To jednak wcale nie oznacza, że kraj ten dobrze wykorzystał czas, który miał na przygotowanie. Ciągle odkładanie bądź niedoróbki sprawiły, że wiele obiektów jest oddawanych dosłownie na ostatnią chwilę. Wiele z nich w ogóle nie powstało.

I chociaż dziś wydawać by się mogło, że wszystko się udało – obyło się bez spektakularnych porażek, a stadiony dumnie górują nad miastami „gospodarzami” – to jednak większość obiektów oddana do użytku została z licznymi niedoróbkami, które przyjdzie usuwać już po Mistrzostwa… o ile ktoś jeszcze będzie miał na to ochotę, czas i pieniądze. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z miejską infrastrukturą. Na wielu drogach i ulicach ciągle jeszcze trwają prace, zaś dziesiątki nowych hoteli, które obiecali urzędnicy, po prostu nie powstały.To jednak nie przeszkadza urzędnikom obiecywać, że każdy, kto przyjedzie na tę wielką sportową imprezę znajdzie miejsce, gdzie będzie mógł spędzić choćby jedną noc. Bez względu na to jak zakończą się te mistrzostwa, już dziś wiadomo, że będą one wyglądały zupełnie inaczej, niż Rosjanie obiecywali osiem lat temu. Od tamtej pory minęło sporo czasu, a zmieniło się prawie wszystko. W 2010 roku rosyjska gospodarka dość dobrze znosiła szalejący na świecie kryzys gospodarczy.

Wysokie nakłady niezbędne

Wzrost PKB wynosił wtedy 4% i wszystkim wydawało się, że przez kolejne lata bez problemu będzie można zrealizować nawet najodważniejsze plany. W specjalnej prezentacji przygotowanej dla FIFA pokazywano rosyjskie miasta przyszłości z kwitnącymi ogrodami, futurystycznymi węzłami drogowymi i drapaczami chmur w tle. Zaś wicepremier Igor Szuwałow obiecał wszystkim „fantastyczny” turniej.

Bardzo szybko okazało się, że taki rozmach wymaga dość dużych nakładów. Wprawdzie na początku wydawało się, że na wszystko wystarczy nie więcej niż 300 miliardów rubli (blisko 5 miliardów dolarów) – taki budżet zatwierdził prezydent Władimir Putin – to jednak już niebawem kwota ta urosła do jednego tryliona trzystu dziewięćdziesięciu miliardów rubli (prawie 22 i pól miliarda dolarów) – dokładnie o taką kwotę latem 2012 roku poprosił ówczesny minister sportu Witalij Mutko tłumacząc, że właśnie tyle potrzeba aby „wystarczająco godnie” przeprowadzić zawody.

W kolejnych lata program przygotowania był poprawiany tak bardzo, jak tylko się dało. Ale i tak budżet musiał być wielokrotnie zwiększany. Na przykład w latach 1016-2017 wzrósł on z 620 do 678 miliardów rubli (prawie 11 miliardów dolarów). Ostatecznie pod koniec ubiegłego roku szef komitetu organizacyjnego Aleksiej Sorokin przyznał, że wprawdzie impreza miała być „mistrzostwami marzeń”, ale ostatecznie jest ona realizowana zgodnie z „programem minimum”.

Lista stadionów mniejsza o jedną czwartą

Jednak nawet tak bardzo okrojony projekt niełatwo było zrealizować. W czasie kiedy zatwierdzano projekty. W Rosji wybuchł kryzys (spowodowany między innymi sankcjami Zachodu za aneksję Krymu) i stało się jasne, że przy ciągle spadającym kursie rubla nie ma szansy na zmieszczenie się w budżecie. Bardzo szybko prezes Strojtransgazu – głównego wykonawcy stadionów w Wołgogradzie i Niżnym Nowogrodzie – ostrzegł, że odstąpi od umowy jeśli wynagrodzenie określone w podpisanych kontraktach nie zostanie zwiększone z początkowych 15 miliardów na 18-20 miliardów rubli.

Jeszcze więcej zażądała firma PSO Kazań, budująca arenę w Samarze. Tutaj budżet urósł z 14,5 na 20,6 miliarda rubli. Nie inaczej wyglądała sytuacja w Rostowie nad Donem, Kaliningradzie i Sankt Petersburgu (który nota bene można śmiało nazwać najdroższym stadionem piłkarskim na świecie – trwająca 9 lat budowa kosztowała rosyjskiego podatnika ponad miliard dolarów!).

Gigantyczne opóźnienia

Ostatecznie w zaplanowanym terminie do użytku oddano jedynie 5 z 12-tu stadionów: „Kazań Arena”, „Kriestowskij” w Sankt Petersburgu, „Fiszt” w Soczi oraz stołeczny „Spartak” i „Łużniki”. Pozostałe osiem – „Jekaterybung Arena”, „Mordowia Arena” w Sarańsku, „Stadion Kaliningrad”, „Samara Arena”, „Rostow Arena”, „Wołgograd Arena” oraz „Stadion Niżny Nowogród” – zakończone zostały w przededniu turnieju. Formalnie kontrakty z wykonawcami zakładały oddanie obiektów do użytku 31 grudnia 2017 roku.

Jednak już w październiku Ministerstwo Sportu informowało o gigantycznych opóźnieniach. Na dwa miesiące przed zaplanowanym terminem oddania stadionów, poziom zaawansowania prac był mniej niż zadowalający. Stadiony były ukończone w Rostowie na 86%, Jekaterynburgu 85%, Kaliningradzie 83%, Wołgogradzie i Niżnym Nowogrodzie na 73%, Sarańsku 67% zaś w Samarze zaledwie 65% (i to mimo drastycznej zmiany projektu, która zakładała maksymalne uproszczenie konstrukcji stadionu).

Zimą Sorokin obiecał, że wszystkie stadiony będą oddane do użytku 1 marca, zaś stadion w Samarze 1 kwietnia. Przy czym od razu zaznaczył, że nie należy się zbytnio przywiązywać do podanych terminów, bo „oddanie do użytku to przede wszystkim przekazanie dokumentów”. A jak bardzo skomplikowana jest to procedura – już wcześniej pokazał przykład petersburskiego obiektu. Jak bowiem wiadomo – stadion to nie tylko ściany i dach. Aby wszystko było gotowe – konieczne jest wykonanie również wielu innych prac wykończeniowych – przede wszystkim od strony technicznej.

Sporo niedoróbek









Było też sporo mniejszych niedoróbek. W pomieszczeniach można było wyczuć zapach amoniaku, szczury przegryzły przewody telekomunikacyjne a w szatni piłkarzy nie było ciepłej wody. Zaś samo boisko – jakby nie było, najważniejsze miejsce na stadionie – ostatecznie było zdatne do użytku dopiero rok później. Podobna sytuacja miała miejsce na stadionach oddawanych do użytku w wiosną tego roku. W Kaliningradzie zgodę na eksploatację wprawdzie wręczono 23 marca, jednak w dokumencie wyraźnie podkreślono, że obiekt ciągle jeszcze nie spełnia standardów FIFA, zaś prace są kontynuowane.





Komisarzom z FIFA szczególnie nie spodobały się zbyt wąskie drzwi, śliskie podłogi, niesprawna instalacja elektryczna oraz zbyt skromne toalety w salonach dla VIPów (w raporcie delikatnie zasugerowano, że ich wygląd, materiały i malowanie „nie odpowiada oczekiwaniom” FIFA i „nie sprzyjają pełnemu relaksowi”). Nie inaczej wyglądała sytuacja w Rostowie: wąskie przejścia, zbyt małe toalety, zbyt dużo stopni. W czasie kwietniowego meczu testowego nieczynna była trybuna dziennikarska, a opisane jako „anty-wandalne” krzesełka odpadały z mocowań.





Szukanie oszczędności





Z kolei w Niżnym Nowogrodzie – jeśli wierzyć miejscowym mediom – budowlańcy zbuntowali się z powodu niewypłaconych pensji i przerwali pracę. Tymczasem lokalne władze próbowały ratować sytuację sprowadzając na miejsce pracowników tymczasowych. Jednak najbardziej poważnie wyglądała sytuacja w Samarze, gdzie spory dotyczące budżetu o mało nie doprowadziły do zmiany generalnego wykonawcy.





Już w 2016 roku próbowano szukać oszczędności przy budowie stadionu. Przede wszystkim uproszczono konstrukcję fasady, a także zamieniono pokrycie dachu – z przezroczystego poliwęglanu na zwykły plastik. Jesienią 2017 roku pojawiły się jeszcze poważniejsze problemy. Betonowe i metalowe konstrukcje zaczęły pękać, a tunel foliowy rozstawiony nad zasianą za późno murawą zawalił się ostatecznie zaprzepaszczając szansę na wyhodowanie trawy. Tę ostatecznie przywieziono na kilka tygodni przed mistrzostwami z Niemiec.





Dlatego chociaż „dokumenty” petersburskiego stadionu zostały podpisane w grudniu 2016 roku, to nic to jeszcze de facto nie znaczyło. W chwili oddawania stadionu do użytku, ciągle jeszcze nie działało 50 z 60 różnych systemów, zaś wykonawca kontynuował prace jeszcze do kwietnia 2017 roku. W czasie wiosennych testów na „Kriestowskim” zniszczono wcześniej położoną murawę (zmarzła) oraz uszkodzeniu uległ dach (wykonawcy winą za to obarczyli kormorany).