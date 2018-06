Prezydencki minister: W lipcu skończy się w Polsce bezkarność

– Nasze ustępstwa się już wyczerpały, czekamy teraz na ruch z drugiej strony – powiedział w programie „Woronicza 17” szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin (PiS), komentując spór z UE o polskie sądownictwo. Zapewnił, że rząd nie zrezygnuje z reform. – W lipcu, kiedy ustawa o Sądzie Najwyższym wejdzie w życie, skończy się w Polsce bezkarność – ocenił prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Natomiast według Jerzego Wenderlicha (SLD) trzeba przywrócić standardy takie, na jakie zgodziliśmy się, podpisując traktat lizboński.

Wiele organizacji obywatelskich zaapelowało do Komisji Europejskiej o skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości UE. Do apelu w tej sprawie, złożonego w poniedziałek w przedstawicielstwie KE w Warszawie, przyłączyła się Nowoczesna.



Walkę o Sąd Najwyższy zapowiedziała Europejska Partia Ludowa, do której należą PO i PSL. Swoje poparcie w tej sprawie wyraził również m.in. Guy Verhofstad, przewodniczący frakcji Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy w PE.



– Jako młody człowiek uważam za obrzydliwe i haniebne te działania, którymi posługuje się totalna opozycja – powiedział Łukasz Rzepecki (Kukiz ’15). – Nowoczesna, Platforma nie mają żadnego pomysłu na siebie jeśli chodzi o politykę krajową, więc donoszą do Brukseli i do instytucji unijnych na polski rząd. Te sprawy powinny być przede wszystkim załatwiane w naszym kraju, na naszym poletku krajowym, w naszym parlamencie, a nie na forach unijnych – ocenił.

Groźba zablokowania reform?



– Ja się nie zgodzę z tym, że PO i Nowoczesna nie mają pomysłu na siebie – zaprotestował Adam Andruszkiewicz (Wolni i Solidarni). – Mają doskonały pomysł, jak reprezentować zagraniczne interesy na terenie Polski. To pokazuje pan Trzaskowski, który reklamuje dzisiaj lotnisko w Berlinie. On działał ku temu, aby Polacy zostawiali swoje pieniądze w Berlinie, a nie na terenie państwa polskiego – podkreślił, przypominając spór o budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przestrzegł, że, „grozi nam to, że będą zablokowane polskie reformy i to będzie wielka tragedia”.



Piotr Guział z Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej wskazał, że najważniejszy jest interes państwa. – Jeśli polska racja stanu to jest dobra relacja z naszym największym partnerem gospodarczym, z Niemcami, z Unią Europejską, to trzeba jej bronić nawet kosztem obiektywnej czy domniemanej racji – powiedział, wskazując na konieczność „rozmowy, otwartości i dialogu”.

„Szok, przed którym wszyscy drżą”



– Jak można wycofać się z przywracania sprawiedliwości w kraju? – pytał retorycznie min. Krzysztof Szczerski, szef Gabinetu Prezydenta RP. – W lipcu, kiedy ustawa o SN wejdzie w życie, skończy się w Polsce bezkarność. Bo ja mam takie wrażenie, że system sądownictwa był tak skonstruowany, że ten Sąd Najwyższy, w ostateczności do którego może trafić kasacja, był gwarancją, w tym układzie personalnym, pewnej bezkarności niektórych środowisk. Po prostu była ścieżka, że zawsze będzie się można w końcu odwołać do grupy, która zapewni bezkarność tym czy innym środowiskom. I to się skończy w lipcu – ocenił.



– To jest ten szok, przed czym wszyscy drżą. Wszyscy ci, którzy wiedzą, że ta bezkarność dla nich była gwarancją ich także pozycji ekonomicznej, politycznej czy społecznej w Polsce. Ta bezkarność się skończy, dlatego, że wreszcie demokratycznymi procedurami został w Polsce udrożniony system sprawiedliwości – tak, że postępowanie od sądu najniższego szczebla, aż do Sądu Najwyższego, będzie miało charakter nieśrodowiskowy – mówił prezydencki minister.



„Nasze ustępstwa się już wyczerpały”



Jacek Sasin (PiS) zapewnił, że rząd nie zrezygnuje z reformy, choć oczywiście jest gotowy do kompromisu i prowadzi rozmowy z unijnymi politykami w tej sprawie. – Takie rozmowy toczą się, ale do kompromisu potrzeba woli dwóch stron. Kompromis nie może polega na tym, że my się wycofamy z całej reformy, która jest oczekiwana przez Polaków, która jest potrzebna, którą obiecywaliśmy. Nasze ustępstwa się już wyczerpały, czekamy teraz na ruch z drugiej strony. Na razie nie widać woli z drugiej strony, żeby do kompromisu dążyła – powiedział.



Jerzy Wenderlich (SLD) podkreślił, że odpowiedzialność zbiorowa jest mu obca i „przypadek jednego czy drugiego sędziego nie może rzutować na przykręcanie śruby całemu sądownictwu, bo jest to niewłaściwe i przeciwko temu protestują instytucje europejskie”. – Trzeba przywrócić standardy takie, na jakie zgodziliśmy się, podpisując traktat lizboński. Traktat, który – przypomnę – podpisywał pan prezydent Lech Kaczyński – mówił polityk SLD.