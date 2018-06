Rumuńskie niedźwiedzie idą na rekord. Władze mają kłopot

Wędrują od kraju do kraju, więc trudno je policzyć, ale władze w Rumunii spróbowały i okazało się, że mieszka tam około 8 tys. niedźwiedzi. To rekord.

Rumuńskich niedźwiedzi powinno być około czterech tysięcy, jest dwa razy tyle. Ministerstwo środowiska myśli jak rozwiązać problem, co łatwe nie jest bo zwierzęta są pod ochroną. Na mieszkania w pozostałych częściach Europy raczej nie mają co liczyć.



Od początku roku w Rumunii było siedem ataków na ludzi, między innymi na kilkuletniego chłopca, który pomagał przy bydle. Miał szczęście, bo niedźwiedzia odgonił pies. Niestety, „misie” mogą być śmiertelnie groźne, zwłaszcza jeśli jest to niedźwiedzica z młodymi.

