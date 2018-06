Drugi dzień 55. KFPP w Opolu. „Premiery” i koncert „Ja to mam szczęście”

#wieszwiecej Polub nas

Koncert premier to jeden z najstarszych koncertów Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Towarzyszą mu zawsze wielkie emocje, gdyż największe gwiazdy współczesnej sceny rozrywkowej rywalizują o tytuł najlepszej premiery roku – o nagrodę im. Karola Musioła (Karolinkę, ufundowaną przez Miasto Opole, przyznaną głosami widzów w głosowaniu SMS) oraz o nagrodę TVP SA przyznaną przez jury. Nagrodę Artyści Artystom ufundował też ZAiKS.Swoje utwory zaprezentują: Future Folk – „Krakowiacy i Górale”, Marta Gałuszewska – „Nie mów mi nie”, Tomasz Karolak i Pączki w Tłuszczu – „Kiedy rozum śpi”, K.A.S.A. – „Piasek”, Jakub Krystyan – „Ty mnie znasz”, Ola Nizio – „Kuloodporna”, RUBIK – „Pół na pół”, Tulia – „Jeszcze cię nie ma” i Uniatowski – „5 Rano”.W koncercie poza konkursem wystąpią: Krzysztof Krawczyk (z okazji jubileuszu 55 lat na scenie), Maciej Miecznikowski i zespół Leszcze, Blue Cafe oraz Kasia Cerekwicka. Koncert poprowadzą Agata Konarska i Artur Orzech, a reżyserem i scenarzystą będzie Konrad Smuga.Sobotni wieczór w amfiteatrze opolskim zamknie rozpoczynający się o godz. 22:00 Koncert piosenek literackich i kabaretowych stulecia „Ja to mam szczęście”. Widzowie usłyszą szczególny rodzaj piosenki ukazującej rzeczywistość w krzywym zwierciadle i bawiący dystansem do życia. Autorzy to najwięksi polscy geniusze pióra minionego stulecia.Ten wyjątkowy koncert reżyserowany przez Beatę Szymańską poprowadzi Maciej Miecznikowski, a wystąpią m.in.: Janusz Radek, Monika Dryl, Damian Ukeje, Mikołaj Krawczyk, Przemysław Babiarz, Grażyna Auguścik, Katarzyna Żak, Natalia Sikora, Agata Nizińska, Katarzyna Dąbrowska, Krzysztof Kiljański, Elżbieta Romanowska, Olga Szomańska, Edyta Geppert, Jacek Kawalec, Olga Bończyk, Paulina Gruszecka, Szymon Pejski, Agnieszka Twardowska, Marek Kaliszuk.