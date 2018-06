Pod Rzeszowem rozbił się samolot. Kilka osób jest rannych

Na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem przed pasem startowym rozbił się w sobotę mały samolot pasażerski typu Cessna. Podróżowały nim trzy osoby. Cudem nikt nie zginął. Wszystkie osoby są ranne, w tym jedna poważnie.

Jak powiedziała rzeczniczka prasowa podkarpackiej policja Marta Tabasz-Rygiel, samolot był zarejestrowany na Ukrainie.



– Wszystkie osoby, które leciały samolotem zostały ranne. Obrażenia jednej osoby były poważne i została ona zabrana do szpitala helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – dodała.



Jak poinformował rzecznik prasowy podkarpackich strażaków Marcin Betleja, do wypadku doszło w sobotę ok. godz. 15.



– Na miejscu pracowało w sumie 8 zastępów PSP oraz jednostki Lotniczej Służby Ratowniczej z lotniska w Jasionce – zaznaczył.



Z kolei rzecznik prasowy lotniska w Jasionce Marcin Kołacz powiedział, że samolot podchodził do lądowania, a wypadek wydarzył się ok. 100 metrów przed pasem lotniska.



– W związku z wypadkiem samolot z Warszawy, który był już nad naszym lotniskiem został zawrócony na Okęcie. Natomiast lot z Londynu został odwołany. Lotnisko od godz. 16.30 działa już jednak normalnie i wszystkie pozostałe loty odbędą się zgodnie z rozkładem – zaznaczył Kołacz.



To już drugi wypadek lotniczy na Podkarpaciu w tym tygodniu. W czwartek awionetka lądowała awaryjnie na autostradzie A4. W tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

