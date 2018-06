Zmarła pierwsza „dziewczyna Bonda”

Nie żyje brytyjska aktorka Eunice Gayson, pierwsza „dziewczyna Bonda”. Jako jedyna partnerowała Seanowi Connery dwukrotnie. Zmarła w wieku 90 lat.

Dziewczynę Bonda zagrała u boku Seana Connery dwukrotnie – w filmach „Doktor No” (1962 r.) i „Pozdrowienia z Rosji” (1963).

Comment from Michael G. Wilson and Barbara Broccoli: “We are so sad to learn that Eunice Gayson, our very first 'Bond girl' who played Sylvia Trench in DR. NO and FROM RUSSIA WITH LOVE has passed away. Our sincere thoughts are with her family.” pic.twitter.com/W0UOcDEuZq