92. urodziny królowej Elżbiety II. To już drugie w tym roku

Do Londynu przybyło kilka tysięcy fanów brytyjskiej rodziny królewskiej, gdzie obchodzono dziś państwowe obchody 92. urodzin królowej Elżbiety II. To druga w tym roku uroczystość jubilatki. Zgodnie z metryką urodziny monarchini przypadają w kwietniu.

Choć brytyjska królowa urodziła się 21 kwietnia 1926 roku w Londynie, to jej urodziny obchodzone są oficjalnie ponownie w czerwcu. a to ze względu na lepszą pogodę.



Tę tradycję zapoczątkował król Jerzy II, który rządził Wielką Brytanią w XVIII wieku. Przeniósł on oficjalne państwowe uroczystości z listopada, kiedy przypadały jego urodziny, na czerwiec.



Podczas dzisiejszych obchodów, zwanych „Trooping the Colour”, królowa Elżbieta II przejechała w uroczystym orszaku z Pałacu Buckingham do koszar Królewskiej Gwardii Konnej. Tam dokonała symbolicznej inspekcji oddziałów, po czym aleją wiodącą wzdłuż parku wróciła na dziedziniec Pałacu Buckingham. Monarchini obserwowała przemarsz wojsk i przelot myśliwców Królewskich Sił Powietrznych.



Wśród zgromadzonych wokół królowej można było zobaczyć również Księżną Sussex – Meghan Markle, która razem z księciem Harry'm ma pojawiła się na balkonie Pałacu Buckingham pierwszy raz od ślubu 19-go maja.



Królowej w uroczystościach towarzyszyli także m.in. księżna Kate i księżna Camilla.

Królowa Brytyjska panuje od 66 lat (fot. PAP/EPA/STRINGER)