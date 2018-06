Gdańsk: ruchomy chodnik w centrum handlowym obciął dziecku palce

Do szokującego wypadku doszło w jednym z centrów handlowych w Gdańsku. Ruchomy chodnik poranił dłoń dwuletniej dziewczynki – informuje Radio Gdańsk. Według świadków dziecko straciło palce.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 20:30 na przejeździe kolejowym przy ul. Batalionów Chłopskich w Świdwinie (Zachodniopomorskie). To tu dwie kobiety...