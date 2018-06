Poważny wypadek w Jastarni. Czołowe zderzenie osobówki z karetką pogotowia

Cztery osoby przewieziono do szpitali po czołowym zderzeniu osobowego auta z karetką pogotowia. Do wypadku doszło w sobotę w Jastarni (Pomorskie). Wśród poszkodowanych jest pacjent, którego wiozła sanitarka i dwóch ratowników medycznych.

Jak poinformowała sierż. Ewa Brzezińska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Pucku, wypadek zdarzył się w sobotę rano na wjeździe do Jastarni. W karetkę pogotowia przewożącą pacjenta i jego dziecko uderzył czołowo jadący z naprzeciwka osobowy opel.



– Jak wstępnie ustalili policjanci, auto wykonywało manewr skrętu na przydrożny parking, a jego kierowca 68-letni mieszkaniec Warszawy wymusił pierwszeństwo – poinformowała Brzezińska.



Dodała, że po uderzeniu w karetkę opel odbił się od niej i zderzył się z jadącym prawidłowo fiatem. Brzezińska poinformowała, że w efekcie wypadku do szpitali przewieziono cztery osoby; dwóch ratowników medycznych, pacjenta z sanitarki i jego dziecko. Jeden z ratowników, z podejrzeniem urazu kręgosłupa, został przetransportowany śmigłowcem ratowniczym do specjalistycznej placówki. Pozostałe trzy osoby trafiły do szpitali na badania.

