Morderca 100-letniej Polki usłyszał zarzuty

39-letni Arthur Waszkiewicz został oskarżony o spowodowanie śmierci stuletniej Polki - podała policja w Derbyshire. Zofia Kaczan zmarła w szpitalu w wyniku obrażeń odniesionych w czasie brutalnej napaści w zeszłym tygodniu. Do tragedii doszło w Normanton w Wielkiej Brytanii.

28 maja w Derbyshire w Wielkiej Brytanii napastnik zaatakował stulatkę, gdy ta – jak co dzień – wyruszyła na nabożeństwo do polskiego kościoła pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego. Mężczyzna brutalnie przewrócił ją na chodnik i wyrwał torebkę.



Poturbowaną, zakrwawioną Polkę znalazła znajoma. Starsza pani została zabrana do szpitala. Policja początkowo twierdziła, że obrażenia nie zagrażają jej życiu, jednak kobieta zmarła kilka dni później z powodu odniesionych obrażeń.



Zofia Kaczan mieszkała Wyspach od czasu zakończenia II wojny światowej. Niedawno obchodziła setne urodziny.

źródło: „The Huffington Post”

– Chciałbym skorzystać z okazji, aby podziękować społeczności za pomoc w tej sprawie – powiedział Darren De'ath, starszy oficer śledczy policji Derbyshire. Jak podkreślił, cieszy się, że udało się postawić zarzuty sprawcy, który wkrótce stanie przed sądem.