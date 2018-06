Pociągi pojadą według letniego rozkładu. Zmiany od niedzieli

Korekta rozkładu jazdy pociągów wchodzi w życie w niedzielę 10 czerwca. Letni rozkład jazdy będzie obowiązywał do 1 września 2018 r. – przypomina Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

PKP Intercity uruchamia sezonowe połączenia na wakacje, ułatwiając dojazd do najpopularniejszych ośrodków turystycznych, takich jak Kołobrzeg, Hel, Trójmiasto czy Zakopane.



Połączenie południa Polski z północną częścią kraju zapewni skład TLK „Wydmy” relacji Bohumin – Łeba/Hel – Bohumin. PKP Intercity zaplanowało także codzienne połączenie z Białegostoku na Hel – TLK „Rybak” pojedzie m.in. przez Ełk, Giżycko, Olsztyn, Elbląg, Trójmiasto. Kraków zyska jedno, a Warszawa dwa nowe połączenia do Kołobrzegu obsługiwane przez Pendolino.



Podróżni zyskają także codzienne połączenia do i z Zakopanego, w tym nocne połączenie ze Szczecinem.

źródło: pap

Na czas letnich miesięcy PLK wstrzymają prace torowe na linii Słupsk – Ustka, by podróżni mogli dotrzeć nad morze. PLK przygotowały też dla podróżnych trasę z Lęborka do Łeby.PKP PLK zmieniają ponadto regionalną trasę z Poznania do Piły, dzięki czemu pociągi pojadą szybciej.W centrum kraju, w związku z pracami PLK na liniach Łódź – Zduńska Wola oraz Łowicz – Skierniewice, część pociągów dalekobieżnych pojedzie drogą okrężną, a część pociągów regionalnych zastąpią autobusy. Z kolei w województwie opolskim PLK rozpoczęły prace na linii Opole – Nysa, co będzie się wiązało z czasowym wprowadzeniem komunikacji zastępczej na wybranych odcinkach.Jak informują PKP PLK, 10 i 11 czerwca na największych dworcach: w Krakowie (Główny), Katowicach, Zakopanem, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni, Warszawie (Centralny, Wschodni i Zachodni) oraz Szczecinie do dyspozycji podróżnych będą mobilni informatorzy, którzy będą udzielać informacji na temat rozkładu jazdy pociągów PKP Intercity.