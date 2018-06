Dominik nie uległ panice. Po wypadku pomógł kolegom

Akcja ratunkowa po piątkowym wypadku autokaru na zakopiance ma swojego bohatera. Jeden z uczniów wybił szybę i wyprowadzał kolegów z rozbitego pojazdu. Szef MSWiA Joachim Brudziński zapowiedział, że wyróżni Dominika honorową odznaką.

„Warto, aby wszyscy usłyszeli o Dominiku z klasy VII Szkoły Podst. w Wilanowie, który po wypadku w Trenczynie nie uległ panice. Wybił szybę i wyprowadził kolegów z autokaru. Zasłużył na najwyższe uznanie! Zawnioskuję do ministra Joachima Brudzińskiego o uhonorowanie dzielnego chłopca” – napisała na Twitterze małopolska kurator oświaty Barbara Nowak.



Apel nie pozostał bez odpowiedzi. „Będzie to dla mnie prawdziwy zaszczyt móc wręczyć młodemu Bohaterowi odznakę Młody Bohater” – napisał Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Do wypadku doszło w piątek przed godziną 11. Według ustaleń policji autobus, który jechał od strony Zakopanego, czołowo zderzył się z tirem. Pojazdy stanęły w poprzek drogi i częściowo wjechały do rowu. Policja przypuszcza, że jeden z pojazdów mógł zjechać na przeciwległy pas ruchu. W wypadku brał udział również samochód osobowy.Autokarem podróżowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 261 z warszawskiego Wilanowa. Wracali z Zakopanego. W wypadku poszkodowanych zostało w sumie 49 osób: 6 dorosłych oraz 43 dzieci. 34 osoby zostały przewiezione do szpitali, w których wieczorem pozostawało osiemnaścioro z nich. Stan jednej z nich jest ciężki.