Sądowa rekomunizacja [OPINIA]

W tym roku szczęśliwie męczącą fetę z okazji kolejnej rocznicy kontraktowych wyborów, określanych mocno na wyrost, wyborami wolnymi, szczęśliwie zastąpiła dyskusja nad materiałem głównego wydania „Wiadomości”.

Reportaż Jana Koraba i Marii Ruman „4 czerwca - symbol zdrady i zmowy elit” zdecydowanie nie spodobał się zwolennikom dotychczas obowiązującej narracji. Kozłem ofiarnym stał się Krzysztof Ziemiec, który kilka lat wcześniej w „Wiadomościach” zapowiadał materiał o tym samym dniu jako manifestacji przywiązania Polaków do wolności. Problem w tym, czego oczywiście krytycy przyznać nie mogą, że 4 czerwca 1989 roku był jednym i drugim. Polacy masowo ruszyli głosować w wyborach, by w pień wyciąć kandydatów koalicji PZPR-ZSL-SD, by niecałe dwa tygodnie później zobaczyć, jak wybrani przez nich opozycjoniści rzucają odrzuconym komunistom linę ratunkową tak, by kontrakt został wypełniony do końca.



O „Okrągłym stole” również już wtedy opinie były mocno podzielone, jedni uważali go za konieczny kompromis, inni – za zdradę. Jeszcze inni, jak bracia Kaczyńscy, których obecność ma być rzekomo kompromitująca zważywszy na późniejszy stosunek PC i PiS do tego porozumienia, uważali je za rozwiązanie tymczasowe, które jest konieczne w tym momencie dziejowym, lecz przestanie obowiązywać, gdy tylko możliwe będzie całkowite odsunięcie komunistów. Jak wiemy, nigdy do tego nie doszło, ponieważ większa część rozmówców zawarła lub odnowiła wówczas przyjaźnie. Trudno dziś napisać z czystym sumieniem, że „ponad podziałami”.

Tak czy inaczej wybory, w których 65% wyników był efektem politycznych ustaleń, a tylko 35% obywatelskiego głosowania, były oczywiście krokiem do przodu w stosunku do głosowania w roku 1985, ale nie były wyborami wolnymi. Tak samo, jak powstały w ich wyniku rząd z udziałem Kiszczaka i Siwickiego trudno uznać za pierwszy niekomunistyczny gabinet. Niektórzy nową sytuację przyjęli jako swój wyśniony ideał, inni, wcześniej lub później, poczuli głębokie rozczarowanie. Ci ostatnie złudzenia stracili raptem trzy lata później, gdy, również 4 czerwca, odwołano rząd Olszewskiego. W pewnym sensie to właśnie tamtego wieczoru w polskiej polityce uformował się kluczowy podział, trwający do dziś. Wystarczy przypomnieć, że to właśnie wtedy Lech Wałęsa, jeszcze przed chwilą nienawidzony przez środowisko Unii Wolności niewiele mniej, niż dziś Jarosław Kaczyński, stał się wręcz mężem opatrznościowym i odzyskał rolę „legendarnego przywódcy”.

To wszystko sprawy znane, które jednak ciągle trzeba przypominać oburzonym na niewystarczająco czołobitne traktowanie czerwcowej daty. Owszem, było to dla wielu święto wolności i czas wielkiej nadziei, chyba nikt nie będzie tego negował. Jednak to właśnie niemożność przyznania, że nadzieje te dla wielu obróciły się w pył i przeanalizowania również negatywnych zjawisk w Polsce po roku ’89 doprowadziły finalnie do utraty rządu dusz, a później władzy przez elity okrągłego stołu.



A ile warta i jak płytka w niektórych miejscach okazuje się historyczna zmiana można idealnie zobaczyć, patrząc na kwestię nazewnictwa ulic. W całej Polsce, skupię się jednak na Warszawie. Medialny obraz dziejących się właśnie wydarzeń sprowadza się do zanegowania przez samorząd przyznania ul. Armii Ludowej imienia Lecha Kaczyńskiego i unieważnienia na ich wniosek decyzji wojewody przez sąd. Zwolennicy tego rozwiązania wskazują, że nazewnictwo ulic powinno leżeć w gestii reprezentującego mieszkańców samorządu, nie zaś organu władzy centralnej.



Oczywiście nie jest to argument pozbawiony sensu, jednak co zrobić, gdy samorząd przez prawie 30 lat wykazuje się brakiem woli działania i nie jest w stanie zdekomunizować przestrzeni miejskiej, pełnej tabliczek z nazwiskami zapomnianych komunistycznych bohaterów i pamiętanych jeszcze współpracujących z Sowietami organizacji czy przedstawicieli powojennych, na bagnetach osadzonych, elit? Kto, w skutek decyzji WSA zachował ulice w Warszawie, sprawdzić może każdy.

Jednak o wiele bardziej piorunujące wrażenie robi druga lista, lista patronów, którym ulice właśnie odebrano, motywując to zbyt słabym uzasadnieniem konieczności dokonania zmian. Tak, jakby stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej, najwyższej instytucji państwa, zajmującej się historią, nie stanowiło wystarczającego dowodu. Swoje ulice stracili m.in. Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski, Zbigniew Herbert, Marek Nowakowski. Nie ma miejsca dla Grzegorza Przemyka i Anny Walentynowicz. Z tabliczek znikną wkrótce Ulmowie, Danuta Siedzikówna „Inka”, Andrzej Romocki „Morro”, a nawet Marek Edelman i Komitet Obrony Robotników. Oczywiście to tylko fragment listy.



Wszystko zaś w imię niechęci do Lecha Kaczyńskiego, byłego prezydenta Polski i byłego prezydenta Warszawy, być może również niechęci do uhonorowania kilku innych osób z listy pasażerów lotu 10 kwietnia 2010 roku. Dobrze, że Marchlewski, Świerczewski, Buczek czy Dzierżyński pogonieni zostali wcześniej, bo i oni wróciliby dziś w chwale decyzją sądu, a rotmistrz Pilecki ustąpiłby miejsca Pawłowi Finderowi.



Gdy zaś następuje ta masowa rekomunizacja, Paweł Zalewski, kiedyś polityk PiS, obecnie w PO, świętuje 4 czerwca grafiką, przygotowaną przez Komitet Obrony Demokracji. KOD dziękuje nią za wolność sześciu, umieszczonym na małych portretach, osobom: Tadeuszowi Mazowieckiemu, Bronisławowi Geremkowi, Jakowi Kuroniowi, Władysławowi Bartoszewskiemu, Aleksandrowi Małachowskiemu… i Jackowi Kaczmarskiemu, temu samemu, któremu warszawska PO zabrała właśnie ulice, choć, przyznajmy, zostawiła skwerek. Może dlatego, że wcześniej ten kawałek zieleni nie miał żadnego czerwonego patrona.

Na żenującym wyszarpywaniu sobie ulic przez zwolenników historycznej prawy i dziejowego kompromisu sprawy na pozór lokalne, warszawskie, lecz przecież mające znaczenie dla całego kraju, się nie kończą. Kampania Rafała Trzaskowskiego staje się pasmem porażek, a przed tym faktem uciec nie mogą już nawet jego partyjni koledzy i życzliwi tej kandydaturze komentatorzy. Trzaskowski jest w defensywie, wykłada się na sprawach oczywistych (ostatnio – nieznajomość warszawskich dzielnic), źle wypada w kontaktach z mieszkańcami. Jeśli ktoś, prawdopodobnie z jego własnego środowiska, wypuszcza plotkę, że może zostać zastąpiony Pawłem Rabiejem, widać, że nie wszyscy życzą mu dobrze. Co więcej, on sam nie ma najlepszej ręki do współpracowników, czego przykładem jest zapowiedź uczynienia kluczową postacią kampanii Kingi Gajewskiej. Komorowskiemu młoda posłanka, wtedy jeszcze radna Platformy, szczęścia nie przyniosła. Trudno uwierzyć, że w najbliższych miesiącach będzie w stanie opanować największe punkty zapalne koślawej kampanii Trzaskowskiego.



Tymczasem Patryk Jaki radzi sobie lepiej, co zauważają nawet takie osoby, jak Robert Biedroń, oczywiście nie ciesząc się z takiego rozwoju sytuacji. Ale i na Jakiego czyha kilka pułapek, które za chwilę mogą zacząć być widoczne. Kandydat prawicy chce pozbyć się wizerunku twardego konserwatysty, który narzuciłby bardziej liberalnej stolicy swoją wizję świata. Składając deklaracje zachowania finansowania in vitro czy pozostawienia na pl. Zbawiciela tęczy w przypadku jej odbudowania jeszcze przed wyborami, ryzykuje poparcie części prawicowego elektoratu. Największym zagrożeniem dla kandydata PiS jest jednak ratusz, który ignoruje i zaskarża wszelkie decyzje komisji weryfikacyjnej. Stawia się w ten sposób po stronie reprywatyzacyjnej mafii, kolejny raz kpi z mieszkańców miasta, lecz uderza w ten sposób w wizerunek dziarskiego szeryfa, który może osuszyć bagno.

Analogiczne kłopoty do swojego kandydata ma cała Platforma. Od kilku dni pojawia się bowiem informacja o liście do europarlamentu, jaką z polityków od lewa do prawa, z dużą rozpoznawalnością i doświadczeniem tworzyć miałby Donald Tusk. Czy ten nowy PRON miałby funkcjonować obok PO i Nowoczesnej (która zresztą coraz słabiej walczy o zachowanie samodzielności, najwyraźniej szefowa nie wierzy już w samodzielne wejście do parlamentu), czy zamiast niej, czy wreszcie tylko jako straszak dla Grzegorza Schetyny, nie wiemy, na pewno jednak nie ułatwia sytuacji Zjednoczonej Opozycji. Jednak i PiS nie może czuć się zupełnie bezpiecznie. Kilka miesięcy temu polityczny instynkt Jarosława Kaczyńskiego w ostatniej chwili uchronił rządzącą większość przed wprowadzeniem opłaty paliwowej, teraz wróciła ona jednak, już jako opłata emisyjna. Jeśli, co wydaje się nieuchronne, nowy haracz odbije się na cenach paliwa, a co za tym idzie na kosztach życia, może okazać się, że najwięcej zapłaci za nią Zjednoczona Prawica.