Pokazy naukowe, eksperymenty i rozmowy z naukowcami. Rusza Piknik Naukowy

22. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, to największe w Europie plenerowe wydarzenie poświęcone nauce. W tym roku na Stadionie Narodowym w Warszawie zaprezentuje się około 200 instytucji.

Ambicją organizatorów jest pokazanie nauki jako ekscytującej i pasjonującej dziedziny życia, którą można zrozumieć i poznać. Reprezentowane są różne dyscypliny: nauki ścisłe, przyrodnicze, społeczne i humanistyczne.



Impreza poświęcona będzie zagadnieniu ruchu i wszystkiemu co z nim związane. Będzie można obejrzeć między innymi, jak funkcjonuje atom, planeta i kosmos. Za pomocą wirtualnych technologii będzie można - na przykład - zobaczyć jak działał wszechświat chwilę po Wielkim Wybuchu czy też jak przemieszczają się i zderzają ze sobą płyty tektoniczne. Będzie można również spróbować swoich sił za sterami marsjańskiego łazika czy też sprawdzić jak wyglądają i jak się poruszają fale akustyczne.

#wieszwiecej Polub nas

Energia zdominowała Piknik Naukowy Wybuchające wulkany, świecące bakterie, „dotykanie” dźwięku czy pokazy robotów, to niektóre z atrakcji, które czekały na uczestników 16. Pikniku... zobacz więcej

Co możemy zobaczyć?



Na stanowisku Warsaw Education Center by Medtronic Poland będzie można poczuć się jak lekarz i poznać najnowsze technologie wykorzystywane w medycynie. Uczestnicy Pikniku będą mogli wykonać operację laparoskopową, wszczepić stymulator serca, zaszyć pacjenta używając do tego sztucznej skóry i wykonać operację neurochirurgiczną.



Z kolei na stanowisku Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych jego studenci zaprezentują Maszynę Goldberga - obiekt, który działa na zasadzie domina. – To jest efektowny wizualnie obiekt, w którym coś się porusza, coś się toczy, coś się od czegoś odbija - mówi Robert Pludra z Wydziału. Maszyna Goldberga wykonana przez studentów ASP zbudowana jest z kijów od szczotek i aluminiowych elementów, które studenci odlewali podczas warsztatów z odlewnictwa aluminium.



Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego przygotował tymczasem grę w migranta. Marta Anacka z Uniwersytetu Warszawskiego tłumaczy, że uczestnik gry „zderzy się z pewnym systemem zasad, którego nie zna. Graczami będą uczestnicy pikniku, którzy wcielą się w cudzoziemca, który przyjeżdża do Polski i stara się zdobyć legalnie zatrudnienie, zamieszkać tutaj i zdobyć polskie obywatelstwo”.



Podobny temat będzie przewodnim na stanowisku Urzędu Statystycznego w Warszawie. Będzie na nim się można dowiedzieć w jaki sposób odbywają się migracje, czyli przemieszczanie się ludzi po świecie. Dwumilionowa frekwencja



Piknik Naukowy powstał dzięki inicjatywie i pomysłom profesora Łukasza Turskiego z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników Polskiego Radia Krystyny Kępskiej-Michalskiej i Roberta Firmhofera (który od 2006 roku jest dyrektorem Centrum Nauki Kopernik). Pierwszy Piknik Naukowy odbył się 14 czerwca 1997 roku na Rynku Nowego Miasta. Wzięło w nim udział 17 warszawskich instytucji naukowych i dydaktycznych. Imprezę odwiedziło wówczas około trzech tysięcy osób, co środowisko naukowe uznało za duży sukces. W ostatnich latach Piknik Naukowy odwiedza ponad sto tysięcy ludzi. W sumie było ich około 2 milionów.