Pucz za kontrakt na ropę. Zmarł kontrowersyjny brytyjski milioner

Kilka dni temu w Londynie zmarł Ely Calil, jeden z ciekawszych, jakby powiedzieli komuniści, krwiopijców. W jego przypadku napomknięcie o krwi jest jak najbardziej wskazane. Brytyjski baron rynku naftowego był bowiem zaangażowany w próbę puczu w Gwinei Równikowej, wraz z sir Markiem Thatcherem, synem byłej premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher.

Jak całe życie, także śmierć 72-letniego milionera jest osobliwa. Calil miał wypadek w swojej posiadłości w Holland Park w zachodnim Londynie – spadł ze schodów i, jak ujawnił jego bliski znajomy, skręcił kark.



Zgonem zajął się Scotland Yard. Przedstawiciel policji oświadczył, że jakkolwiek śmierć bogacza jest „niewyjaśniona”, to jednak nie ma żadnych podejrzanych okoliczności. Najpewniej zatem faktycznie staruszek się poślizgnął albo na moment stracił równowagę i spadł ze schodów.



Bajeczna fortuna



Prawnicy Calila potwierdzili jego śmierć, natomiast trzecia żona Renuka i pięcioro dzieci milionera nie chciało komentować sprawy. Można przypuszczać, że szczery i nieutulony żal po zgonie męża, byłego męża, ojca, dziadka, wkrótce połączy się z troską o sprawiedliwy podział majątku po zmarłym, który zgromadził fortunę wartą setki milionów funtów (w 2010 r. szacowano ją na 350 mln).



Ely Calil nie był self made milionerem, po prostu dobrze się urodził. Jego pochodzenie możemy prześledzić od mniej więcej lat 20. zeszłego wieku. Wówczas jego chrześcijańska rodzina opuściła Liban i osiadła w Turcji. Wkrótce jednak wróciła do ojczyzny po tym jak reżim Mustafy Kemala Atatürka rozpoczął prześladowanie wyznawców Chrystusa.



Nasz bohater urodził się 8 grudnia w 1945 r. w Nigerii, gdzie jego ojciec George Khalil prowadził interesy naftowe. W ogóle ojciec angażował się w obrót olejami. W 1941 r. założył w Libanie młyn do przetwarzania oleju z orzeszków ziemnych. Biznes dobrze się kręcił i w momencie swojej śmierci w 1970 r. przekazał synom – Bernardowi i Ely'owi pokaźny majątek. Ely odziedziczył ok. 20 mln funtów. Calil pomnożył odziedziczony majątek na handlu ropą (fot. Pixabay/jp26jp)

Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie sprawiła, że młody dziedzic przeniósł się do Wielkiej Brytanii. Zmienił też nazwisko na Calil, bardziej kosmopolityczne i o wiele lepiej pasujące do londyńskiego City – idealnego miejsca dla ambitnego, młodego milionera, dla którego skrupuły nie są czymś, co koniecznie musi spędzać sen z powiek.



Najlepszy kapitał



Calil po otrzymaniu brytyjskiego obywatelstwa spokojnie poszerzał swój majątek, inwestując w branżę nieruchomości i wykonując rozmaite operacje na rynku finansowym siedząc w swoich posiadłościach w Londynie, Szwajcarii albo Nigerii. Miał trzy żony, odpowiednie do jego ambicji, a więc córkę amerykańskiego magnata tytoniowego i dwie damy z towarzystwa. Łącznie doczekał się piątki dzieci.



Równolegle do kolejnych małżeństw poszerzał grono przyjaciół. Szczególnie upatrzył sobie sfery polityczne, mniemając, że takie znajomości to najlepszy kapitał. Obracał się w kręgach konserwatywnych, ale ponieważ pieniądze nie mają poglądów politycznych, nie gardził przyjaźniami w Partii Pracy.



O pozycji Calila świadczy fakt, że został zaproszony na Downing Street na prywatną kolację wyprawianą przez Normę, żonę ówczesnego premiera sir Johna Majora.



Jednym z jego najbliższych przyjaciół był lord Jeffrey Archer, autor poczytnych kryminałów, ale przede wszystkim prominentny polityk torysów. W jego kręgu był również lord Peter Mandelson, minister w labourzystowskich rządach Tony'ego Blaira i Gordona Browna, również nietuzinkowa postać i bohater wielu skandali.



Lord Mandelson, homoseksualista i w przeszłości członek Ligi Młodych Komunistów, potrafił wyczuć, z której strony wieje wiatr i w 1994 r. poparł Tony'ego Blaira w walce o przywództwo w Partii Pracy. W ramach podziękowania otrzymał później tekę ministra. Musiał jednak ustąpić, gdy w grudniu 1998 r. okazało się, że dwa lata wcześniej kupił dom w prestiżowej dzielnicy Notting Hill za nieoprocentowaną pożyczkę, udzieloną mu przez związanego z Partią Pracy milionera Geoffreya Robinsona.

Przyjacielska przysługa



Skompromitowany polityk musiał sprzedać dom. Z pomocą przyszedł mu wówczas Calil, który zaoferował mieszkanie w swojej posiadłości w Holland Park.



Mandelson wrócił do rządu po 10 miesiącach, ale szybko zamieszał się w kolejną aferę. Miał zadzwonić do szefa MSW Mike'a O'Biena, żeby przyspieszył przyznanie obywatelstwa hinduskiemu biznesmenowi Srichandowi Hinduji, który był dodatkowo zamieszany w aferę w swoim kraju. Lord Mendelson, który ,jak można przypuszczać, z dobroci serca tego nie zrobił, został usunięty z rządu, ale wkrótce dostał synekurę w postaci teki unijnego komisarza.



Obrotny polityk labourzystów wraz z Calilem oraz sir Thatcherem zaangażował się w jeszcze większy numer – próbę obalania jednego z najkrwawszych afrykańskich dyktatorów, Teodoro Obianga Nguemy Mbasogo. Naturalnie nie z powodu głębokiej troski o uciskany lud Gwinei Równikowej, tylko żeby zdobyć ogromne pieniądze i kontrakty na dostawę ropy. Próba przewrotu przeszła do historii jak Pucz Wonga i zakończyła się spektakularną klapą. Zobaczmy, co się tam wydarzyło.

Milioner zaprzyjaźnił się m.in. z Markiem Thatcherem (fot. Peter Macdiarmid/Getty Images)

7 marca 2004 r. policja na lotnisku w Harare, stolicy Zimbabwe, zajęła samolot, który przyleciał z RPA. Na pokładzie boeinga 727 było trzech członków załogi oraz 64 byłych żołnierzy. Aresztowano trzech domniemanych przywódców oddziału, wśród których był Simon Mann, były oficer Special Air Service, elitarnej jednostka specjalnego przeznaczenia brytyjskiej armii.W oddziale byli również eksżołnierze armii RPA, w tym byli członkowie 32 Buffalo Battalion, elitarnej jednostki wykonującej specjalne zadania dla apartheidowskiego reżimu. Policjanci przeprowadzili akcję, gdy pasażerowie samolotu czekali na załadowanie broni na pokład. Było wiadomo, że to nie są turyści, tylko najemnicy jadący przeprowadzić gdzieś zamach stanu.

Awangarda



Dwa dni później w Malabo, stolicy Gwinei Równikowej, aresztowano 15 obywateli RPA i Angoli, którzy jak się okazało, mieli być awangardą ekipy lecącej z Harare. Wśród nich znalazł się Servaas Nicolaas „Niek” du Toit, były oficer w randze pułkownika niesławnego 32 batalionu, później żołnierz najemny i handlarz bronią.



Ruszyło błyskawiczne śledztwo. Dyrektor Zimbabwe Defense Industries Hope Mutize zeznał w sądzie, że Mann w towarzystwie Toita przekazał mu w lutym tego roku depozyt w wysokości 180 tys. dolarów za broń, którą ZDI miało dostarczyć.



Zamówienie dotyczyło 20 karabinów maszynowych, 61 karabinów AK-47, 150 granatów ręcznych, 10 ręcznych wyrzutni rakiet i 100 pocisków do nich oraz 75 tys. sztuk amunicji. Mann twierdził, że potrzebuje karabinów i moździerzy do ochrony kopalni diamentów w niebezpiecznych regionach Demokratycznej Republiki Konga.



Śledczy wiedzieli już jednak, że aresztowani na lotnisku w Harare zrobili tam tylko postój w celu odebrania kupionej broni i planowali lecieć dalej do Gwinei Równikowej, żeby dokonać przewrotu i obalić prezydenta Obianga. Aresztowany w Gwinei Toit zeznał, że został zwerbowany przez Manna i był odpowiedzialny za rekrutację najemników, zdobycie broni i logistykę.



Podstawieni ochroniarze



Sam plan był dobry. Afrykaner Toit wraz z towarzyszami zatrudnił się w Gwinei jako zewnętrzna firma ochroniarska, nic nadzwyczajnego w Afryce. Co ciekawe, wynajął ich szef tamtejszej służby bezpieczeństwa, który przecież musiał być zaufanym prezydenta Obianga i faktycznie – był jego przyrodnim bratem. Naturalnie nic nie wiedział o prawdziwych zamiarach najemników.

„Ochroniarze” mieli opanować lotnisko, na którym miał wylądować Mann i jego żołnierze. Dalej najemnicy mieli wedrzeć się do pałacu prezydenckiego, usunąć Obianga i zrobić miejsce dla przebywającego na wygnaniu opozycyjnego polityka Severo Moto.



Moto miał przylecieć z Hiszpanii, a w powrotną drogę samolot miałby zabrać Obianga. Gdyby były komplikacje, prezydent miałby zostać zabity, na co zresztą sobie zasłużył.



Organizatorzy nie przewidzieli, że podstarzali najemnicy zachowają się jak nieopierzeni żołdacy i zaraz wszystko wypaplają. Wkrótce o planowanym puczu dowiedział się były południowoafrykański komandos i najemnik Johann Smith. Szybko zwietrzył interes. O spisku powiedział Obiangowi, a ten go zatrudnił jako doradcę ds. wojskowych.



Najemnicy wpadli, należało tylko ustalić, kto ich wynajął. Wskazówki dał im nieświadomie sam Mann, wywodzący się z bogatej rodziny wychowanek elitarnej szkoły Eton i wojskowej akademii Sandhurst, walczący w wielu konfliktach (m.in. w Irlandii Północnej, Zatoce Perskiej, Angoli i Sierra Leone).



Wsypał zleceniodawców



„Nasza sytuacja nie jest dobra, do tego sprawa jest bardzo pilna” – napisał z aresztu w liście do żony i swoich prawników. „Wydaje się, że wydostanie nas będzie wymagało kupy szmalu (autor użył potocznego zwrotu „wonga”, od którego nieudany pucz otrzymał nazwę – przyp. red.).



Oczywiście pomysłodawcy nie przewidzieli, że tak się to skończy. Prawnicy nie otrzymali odpowiedzi od Smelly'ego i Scratchera, którzy prosili ich o telefon, gdy akcja się skończy. David Hart powinien działać błyskawicznie. Jeżeli dojdzie do procesu, mamy przepie...one”. Celem puczu było obalenie prezydenta Gwinei Równikowej Teodoro Obianga Nguemy Mbasogo (fot. Minasse Wondimu Hailu/Anadolu Agency/Getty Images)

Treść może być niezrozumiała dla postronnych, ale w liście pojawiają się ważne informacje o zleceniodawcach, których zidentyfikowano jako syna byłej premier (Scratcher to Mark Thatcher) i milionera z branży naftowej (Smelly to nasz Ely).



David Hart wymieniony z nazwiska to nieoficjalny doradca Margaret Thatcher w sprawach kryzysowych, m.n. podczas strajku górników oraz specjalny doradca ministrów z Partii Konserwatywnej. Stało się jasne, że za próbą przewrotu stoją londyńskie elity polityczno-finansowe.



Kopia listu trafiła do południowoafrykańskiej policji. Przekazał ją 24-letni wówczas James Kershaw, który miał być księgowym Manna. Kershaw sam też oddał się w ręce władz i został objęty programem ochrony świadków w obawie, że może stać się celem zamachu. Nad jego bezpieczeństwem przez 24 godziny na dobę czuwali funkcjonariusze. Nazwiska stały się znane jako „Lista Wonga”.



Co ciekawe, media ujawniły, że już w grudniu 2003 i styczniu 2004 r. raporty o planowanym puczu zostały przekazane brytyjskiemu wywiadowi oraz Michaelowi Westphalowi, współpracownikowi Donalda Rumsfelda, który wówczas był sekretarzem obrony USA. Raporty pochodziły od... Smitha, sprytnego najemnika, który poszedł na służbę do Obianga.



Nawiedzony dyktator



Usunięcie dyktatora Gwinei Równikowej nie byłoby najgorszym rozwiązaniem. Obiang rządził wówczas od przeszło ćwierć wieku (i nadal rządzi). W kraju panuje wszechobecna korupcja, a prezydent jest otoczony kultem jednostki. Oficjalna propaganda informuje, że jest on „niczym Bóg w niebie”, zresztą pozostaje „w stałym kontakcie z Wszechmogącym”, dostaje od niego siłę i z tego powodu może swobodnie decydować o śmierci innych. Do tego posiada „wszelką siłę nad ludźmi i rzeczami”.

Gdyby został zastąpiony przez kogoś mniej nawiedzonego, może sytuacja w kraju by się poprawiła. Brytyjskie i amerykańskie służby zdecydowały się jednak poczekać na wynik przewrotu, przygotowano jedynie plany ewakuacji swoich obywateli z Gwinei, gdy rozpęta się chaos.



Gdy mleko się rozlało, trzeba było zainterweniować. 25 sierpnia 2004 r. w RPA aresztowany został Mark Thatcher, główny inicjator przewrotu. Pogrążyły go zeznania Crause'a Steyla, pilota i właściciela firmy przewozowej, który ujawnił, że syn byłej premier Wielkiej Brytanii przekazał mu około ćwierć miliona dolarów.

Thatcher przyznał, że przekazał pieniądze Triple A Aviation, ale, zapewniał, zaszła pomyłka, gdyż były one przeznaczone na projekt powietrznych ambulansów. Upiekło się mu. Poszedł na ugodę, otrzymał wyrok czterech lat więzienia w zawieszeniu i musiał zapłacić około pół miliona dolarów kary. Nie zbiedniał.



Upiekło się także Calilowi. Też wszystkiego się wyparł przed sądem w Londynie (oskarżycielem były władze Gwinei Równikowej). Choć ujawniono, że przekazał 750 tys. spiskowcom, jego prawnik przekonywał, że milioner nie miał żadnej wiedzy na temat planowanego puczu.



Sądowi to wystarczyło, choć policja z RPA dysponowała raportem, w którym odnotowano, że po udaremnionym puczu Calil spotkał się z lordem Mendelsonem, który zapewnił go, że „nie będzie miał żadnych problemów ze strony brytyjskich władz”.



Tajemniczy przelew



Od odpowiedzialności wymigał się również lord Archer, któremu udowodniono, że przed próbą puczu przekazał Logo Logistics, firmie Manna znajdującej się w raju podatkowym na wyspie Guersney, 134 tys. dolarów. Polityk wydał oświadczenie, że nie wiedział wcześniej o planowanym przewrocie, zaś z Mannem „nie rozmawiał od 10 lat”.



Ujawniono również, że w styczniu 2004 r., tego samego dnia, w którym w najemnicy konferowali w Johannesburgu, Archer odbył 15-minutową rozmowę telefoniczną z Calilem. Wzmożona aktywność telefoniczna połączyła ich również po wpadce puczystów.



Jeżeli to był tylko zbieg okoliczności, to trzeba naprawdę dużo złej woli, żeby uznać, iż oferowane spiskowcom przez Moto 1,8 mln dolarów i kontrakty naftowe w Gwinei Równikowej po obaleniu Obianga nie były jedynie towarzyskim bon motem. Opozycjonista został skazany zaocznie przez sąd w Malabo na 63 lata więzienia, ale odsiadka mu nie groziła, gdyż był chroniony hiszpańskim prawem azylowym. Po upadku puczu Simon Mann i inni najemnicy zostali skazani na wieloletnie wyroki więzienia (fot. TT)

Nie upiekło się za to wykonawcom przewrotu, którzy byli zdani na samych siebie. Toit został skazany w Gwinei na 34 lata więzienia. Nie wiadomo, czy to było gorsze, czy los członka jego grupy Gerharda Eugena Merza, który jeszcze przed rozprawą został zakatowany na śmierć przez żołnierzy. Inni najemnicy z grupy „ochroniarzy” otrzymali kilkunastoletnie wyroki.



Pomogła interwencja RPA



Sam Mann odpowiadał przed sądem w Zimbabwe. O niewydawanie go Gwinei zabiegała RPA, której oprócz Wielkiej Brytanii najemnik był obywatelem. Zarzucono mu jedynie nielegalne przekroczenie granicy oraz handel bronią. W sierpniu 2004 r. skazano go na siedem lat więzienia, ale po odsiedzeniu trzech miał być zwolniony za dobre sprawowanie.



Gdy już planował wyjazd z tej przeklętej Afryki, sąd w Zimbabwe zdecydował o przekazaniu go Gwinei. Okazało się, że prezydent Zimbabwe Robert Mugabe dogadał się z Obiangiem. W Gwinei odkryto gigantyczne roponośne zboża, a Mugabe, pogrążający swój kraj w kryzysie ekonomicznym i coraz bardziej izolowany na arenie międzynarodowej, nie mógł już liczyć na kolejne pożyczki w RPA. Te zależności przypieczętowały los Manna.



Najemnik trafił fatalnie – do Czarnej Plaży, więzienia o najgorszej reputacji w Afryce, które wzbudza przerażenie nawet poza granicami Gwinei. Osadzeni nierzadko przez 24 godziny na dobę siedzą skuci łańcuchami w swoich celach. Do tego dochodzą tortury i gwałty, oczywiście na opiekę medyczną nie ma co liczyć, zaś racje żywnościowe są jedynie takie, żeby więzień nie zdechł z głodu.



Obiang doskonale wie, jak należy się z obchodzić z osadzonymi, gdyż w przeszłości był gubernatorem tego więzienia. Na jego rozkaz zamordowano tam w 1979 r. jego wuja, ówczesnego prezydenta Francisco Maciasa Nguemę, który został obalony w wyniku puczu.

Nieoczekiwany zwrot



Wydarzyło się jednak coś niespodziewanego. Mann był całkiem dobrze traktowany w więzieniu i zwolniono go w listopadzie 2009 r., po odsiedzeniu zaledwie 15 miesięcy z 34-letniego wyroku. Prezydent Mbasogo zwolnił go „ze względów humanitarnych”. Co ciekawe, po kilku miesiącach zatrudnił go nawet jak doradcę.



Najemnik, który już wcześniej regularnie zmagał się z problemami finansowymi, chciał się odkuć dzięki autobiografii, ale prawnicy Calila zmusili go do niewymieniania nazwiska milionera w rozdziałach dotyczących Puczu Wonga i listy zamieszanych w nią polityków.



Żeby było ciekawiej, po latach Calil częściowo przyznał się do winy w rozmowie z dziennikiem „The Telegraph”. Okazało się jednak, że nie było to żadne kierowanie puczem, tylko „wspieranie demokratycznych zmian” w Gwinei Równikowej. Potwierdził, że przekazywał pieniądze Severo Moto, ale po to, by ten mógł wrócić do ojczyzny.



Pokrętne tłumaczenia



„Severo wierzył, że jeżeli będzie chroniony przez pierwszych kilka dni w swoim rodzinnym mieście, dojdzie do politycznej burzy, która zmiecie obecny reżim” – twierdził milioner, zwolennik demokracji. „Nie planowałem puczu. Nie mam takich talentów” – mówił skromnie.



„Owszem, finansowałem aktywności polityczne Moto i tak, przedstawiłem mu Simona Manna ze względu na jego doświadczenie w sprawach bezpieczeństwa” – tłumaczył.



Przyznał również, że „pan Mann i jego najemnicy zostali wynajęci do zapewnienia wsparcia wojskowego dla pana Moto”, ale sam nic nie widział „o spisku byłych oficerów SAS”. Dla Calila interesy były ważniejsze od ludzkiego życia (fot. Wiki/CPL JOEL A. CHAVERRI, USMC)

Calil zrzucił całą winę na zamkniętego wówczas w Czarnej Plaży Manna. „To jego brak profesjonalizmu, dyskrecji i błędy w ocenie doprowadziły do tej sytuacji” – powiedział.



Ciekawa jest również jego interpretacja listu Manna, który wpadł w ręce policji z RPA. Okazuje się, że z treści listu nie wynika, iż on i Thatcher (Smelly i Scratcher w oryginale – przyp. red.) są zamieszani w jakiś spisek, tylko – to przecież oczywiste – „pan Mann prosi przyjaciół o pomoc”.



Pucz Wonga to nie jedyny skandal związany z nazwiskiem Calil. W 2003 r. jego najstarszy syn George został aresztowany w związku ze śmiercią jego dziewczyny, podobnie jak on aktorki, Laury Sadler. 22-latka roztrzaskała się o chodnik w wyniku upadku z 13 metrów po tym, jak wypadła balkonu w trakcie imprezy alkoholowo-narkotykowej.



Sprytni prawnicy



Kobieta zapadła w śpiączkę. Po pięciu dniach rodzina zdecydowała o odłączeniu jej od aparatury podtrzymującej życie.



Choć w mieszkaniu George'a było sporo kokainy, 33-letni mężczyzna został zwolniony bez postawienia zarzutów, co zapewne zawdzięczał obrotnym prawnikom ojca.



Sam Ely Calil również miał więcej za uszami. W czerwcu 2002 r. został aresztowany przez francuską policję w związku z inną aferą, w której przeplatają się afrykańskie państwo i próba pokątnego załatwienia gigantycznego kontraktu naftowego. Tym razem chodziło o przekupienie byłego nigeryjskiego dyktatora przez koncern Elf. Milioner został zwolniony bez postawienia zarzutów.



Większość interesów i operacji finansowych Calila pozostanie na zawsze owiana tajemnicą. Można domniemywać, że oprócz próby robienia lewych interesów w Gwinei Równikowej i Nigerii także inne jego inwestycje nie były do końca uczciwe.



Tym samym Ely Calil na zawsze pozostanie symbolem niemoralnego, bezwzględnego kapitalisty, działającego na styku pozbawionej skrupułów polityki i wielkiego biznesu, dla którego zysk będzie ważniejszy od ludzkiego życia.