„Mam nadzieję, że pomnik smoleński będzie łączył ludzi”

– Ważne, że ten pomnik powstał, i mam nadzieję, że w dłuższej perspektywie będzie on łączył ludzi, tak jak ten samolot połączył wszystkich, którzy byli na jego pokładzie. Z różnych środowisk i o różnych poglądach – tak Barbara Stasiak, wdowa po Władysławie Stasiaku, byłym szefie Kancelarii Prezydenta, komentowała w „O co chodzi” TVP Info odsłonięcie pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej. – Pomnik stanął na pl. Piłsudskiego, miejscu symbolicznym dla tożsamości Polaków – mówił Paweł Kurtyka, syn Janusza Kurtyki, b. prezesa IPN, który również zginął w katastrofie.

Barbara Stasiak, wdowa po byłym szefie Kancelarii Prezydenta, nie kryła, że pomnik stanął „za późno”. Jak mówiła, choć nie doszukuje się złej woli ludzi związanych z miastem, to także nie może doszukać się „zbyt wielu uczuć szlachetnych”.



– Ważne, że ten pomnik powstał, i mam nadzieję, że w dłuższej perspektywie będzie on łączył ludzi, tak jak ten samolot połączył wszystkich, którzy byli na jego pokładzie. Z różnych środowisk i o różnych poglądach. Połączył ich wspólny cel, jakim było uczczenie pamięci oficerów zamordowanych w Katyniu, ale także tragedia, w której zginęli – mówiła Barbara Stasiak.



Jej zdaniem, gdyby pomnik ofiar katastrofy w Smoleńsku stanął w Warszawie wcześniej, to „możliwe, że bylibyśmy, jako społeczeństwo, na innym etapie, a nie w takiej żałobie jak teraz”. Stasiak podkreśliła, że zawsze należy dążyć do prawdy, która potrafi wyjść na jaw, po bardzo wielu latach.

W tonie pojednania i zażegnania podziałów w społeczeństwie wypowiadał się także Paweł Kurtyka, syn Janusza Kurtyki, b. prezesa IPN, który również zginął w katastrofie. Jego zdaniem dobrze się stało, że pomnik stanął na pl. Piłsudskiego. – To miejsce symboliczne dla tożsamości Polaków. Miejsce, w którym w 1979 r. zgromadzony tłum usłyszał od papieża Jana Pawła II, żeby zstąpił Duch Święty i odnowił oblicze tej ziemi. Ten pomnik to element jednoczący społeczeństwo. Liczę, że ta dramatyczna historia, która często dzieliła Polaków, dzięki pomnikowi będzie teraz budować wspólną tożsamość narodową – podkreślił.