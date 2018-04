Malwersacja środków z WOŚP w Tarnowie. Są zarzuty

Tarnowska Prokuratura Rejonowa przedstawiła zarzuty sprzeniewierzenia pieniędzy z tegorocznej zbiórki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy dyrektorce jednej z tarnowskich szkół średnich – poinformował we wtorek szef Prokuratury Rejonowej w Tarnowie Marcin Stępień.

Zarzuty przedstawiono dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Dotyczą sprzeniewierzenia, czyli przywłaszczenia, 5733 zł pochodzących ze zbiórki.



– Podejrzana nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła obszerne wyjaśnienia – powiedział prok. Stępień. Ich treści prokuratura jednak nie podaje.



Jak poinformował Stępień, prokuratura bada jeszcze wątek dotyczący ewentualnego podrobienia podpisów na protokołach. W tej sprawie nikomu nie przedstawiono jeszcze zarzutów.



Postępowanie jest prowadzone od połowy stycznia. Przesłuchano m.in. wolontariuszy, którzy zbierali datki do puszek podczas finału WOŚP.



Zawiadomienie o możliwych nieprawidłowościach złożył szef tarnowskiego sztabu WOŚP przy Pałacu Młodzieży Dawid Nowak. – Jeszcze w dniu finału otrzymaliśmy anonimowy telefon w sprawie możliwych nieprawidłowości przy liczeniu pieniędzy z puszek w jednej ze szkół. To pierwsze zgłoszenie zostało potem poparte przez większość wolontariuszy, więc zgłosiliśmy sprawę na policję, żeby to wyjaśnić – mówił Nowak po wszczęciu śledztwa.

Jak dodał, tarnowski sztab działa od początku WOŚP i zawsze zbiórki odbywały się bez problemów. Współpraca ze szkołą trwała od wielu lat i również nie było żadnych kłopotów.Tarnowskie media podawały, że przeliczanie zawartości puszek miało się odbyć niezgodnie z regulaminem – jednoosobowo przez dyrektorkę placówki, a ostateczna kwota najprawdopodobniej została zaniżona. Wolontariusze podawali m.in., że widzieli banknoty w obcej walucie, które potem nie znalazły się w wykazie.Jak podało we wtorek radio RDN Małopolska, w toku śledztwa dyrektorka wpłaciła na konto Orkiestry 5733 zł, tłumacząc, że zawieruszyła jej się koperta z banknotami, a wcześniej wpłacono tylko bilon.Za zarzucane podejrzanej czyny grozi kara od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności.