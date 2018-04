Sąd obniżył kaucję za senatora Koguta

Katowicki sąd rejonowy obniżył wysokość poręczenia majątkowego, wpłaconego w imieniu podejrzanego o korupcję senatora Stanisława Koguta. Zamiast wpłaconego miliona będzie ono wynosiło 600 tys. zł. Uchylony został też zakaz opuszczania kraju przez Koguta.

Na niejawnym posiedzeniu Sąd Rejonowy Katowice-Wschód rozpoznawał zażalenie obrońców senatora Stanisława Koguta na stosowane wobec niego środki zapobiegawcze. Nie uwzględnił zażalenia go w całości, ale zmienił decyzję prokuratury na korzystniejszą dla podejrzanego.



– Sąd obniżył poręczenie majątkowe, uznając, że jest to kwota, która we właściwy sposób zabezpieczy dalszy tok postępowania – powiedział Leszek Sroka z Prokuratury Regionalnej w Katowicach.



Jak dodał, sąd uchylił też stosowany wobec podejrzanego zakaz opuszczania kraju, uznając, że nie jest on konieczny.

Jak podkreślił prok. Sroka, rozpoznający zażalenie sąd uznał, że materiał dowodowy w wysokim stopniu uprawdopodobnia fakt popełnienia przez Koguta zarzucanych mu czynów korupcyjnych, istnieją także inne przesłanki stosowania środków zapobiegawczych - obawa matactwa i grożąca parlamentarzyście surowa kara.Postanowienie sądu jest prawomocne. Oznacza ono, że kwota 400 tys. zł z wpłaconej już w imieniu Koguta kaucji zostanie zwrócona.