Wassermann: Wierzę w te badania, w to, że doprowadzą nas do odpowiedzi

Posłanka PiS Małgorzata Wassermann wyraziła przekonanie, że ustalenia prokuratury i podkomisji doprowadzą nas do prawdy o tragedii smoleńskiej. Dziś obchodzimy 8. rocznicę katastrofy lotniczej, w której zginął między innymi ojciec posłanki – poseł PiS Zbigniew Wassermann.

Małgorzata Wassermann mówiła w Polskim Radiu 24, że prokuratura i podkomisja pracują bardzo skrupulatnie.



– Ja wierzę w te badania, wierzę, że one nas doprowadzą, w bardzo dużej części, do odpowiedzi na to, co było, bo wiem o tym, że zarówno prokuratura, jak i eksperci pracujący w podkomisji, każde badanie wykonują w kilku laboratoriach, po to żeby mieć pewność. Ponadto starają się osiągnąć określony rezultat w wyniku zastosowania różnych metodologii. Eliminują te tezy czy założenia, które nie mają potwierdzenia – stwierdziła.



Na środę na godzinę 13:00 planowane jest ogłoszenie raportu technicznego podkomisji smoleńskiej. Nie będzie to ostatni dokument w tej sprawie. Małgorzata Wassermann mówiła, że sprawa wyglądałaby inaczej, gdyby tuż po katastrofie przeprowadzono dokładniejsze badania.



– Nie mając dostępu - i to w pierwszych dniach - do miejsca, do wraku, do pobranych próbek gleby, ubrań, ciał czy drzew, gdyby to wszystko było, dzisiaj byłaby po prostu rozmowa absolutnie kategoryczna. Było tak lub było inaczej – powiedziała Wassermann.

10 kwietnia w całej Polsce obchodzona jest 8. rocznica katastrofy smoleńskiej. Zginęli w niej prezydent Lech Kaczyński z małżonką oraz pozostałe 94 osoby lecące w delegacji na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. W Warszawie odsłonięto pomnik ofiar katastrofy oraz kamień węgielny w miejscu, w którym w listopadzie stanie pomnik śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

