Agresja kierowców przerodziła się w bitwę na poboczu. 9 osób zatrzymanych

Zaczęło się od wyścigów, wyprzedzania i zajeżdżania drogi. Potem konflikt rozwijał się na poboczu drogi. Kiedy jedna ze stron wezwała „posiłki”, sytuacja przerodziła się w bitwę. Interweniowało kilka patroli. Do aresztu trafiło 9 osób.

Niebezpieczny wyścig rozegrał się na trasie ze Strzelna do podkruszwickich Kraszyc w województwie kujawsko-pomorskim. Agresja wybuchła podczas wyprzedzania pomiędzy kierowcami dwóch samochodów – renault i audi.



Ścigali się, zaczęli sobie zajeżdżać drogę. Do eskalacji konfliktu doszło, kiedy auta zatrzymały się w Kraszycach. Tam doszło do sprzeczki pomiędzy czterema osobami podróżującymi samochodami. Wkrótce na miejsce dotarły kolejne dwa auta. Ich pasażerowie stanęli po stronie jadących audi. Wtedy konflikt przeszedł na kolejny poziom – fizyczny.



Dziewięć osób rzuciło się na dwójkę podróżujących renault.

– Byli bici i kopali po całym ciele. Na miejsce przyjechało kilka patroli – wyjaśnia asp. szt. Izabella Drobniecka z inowrocławskiej policji. 9 agresorów trafiło do policyjnego aresztu. Wszyscy usłyszeli zarzut pobicia. Mają zakaz zbliżania się do poszkodowanych i zakaz opuszczania kraju. Za pobicie grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.