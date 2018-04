Jak doszło do rozdzielenia lotów do Smoleńska

Do dziś organizacja lotów do Smoleńska budzi emocje. Do dziś nie jest jasne, dlaczego doszło do rozdzielenia wizyt prezydenta i premiera w uroczystościach upamiętniających mord w Katyniu. Przypominamy w graficznym skrócie, jak doszło do smoleńskich lotów 7 i 10 kwietnia 2010 r.







