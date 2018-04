Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej odsłonięty

W Warszawie na placu Piłsudskiego oficjalnie odsłonięto pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej. Uroczystej prezentacji dokonali przedstawiciele wszystkich rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej.

10 kwietnia mija 8. rocznica tragicznego lotu do Smoleńska. Tuż przed lotniskiem rozbił się Tu-154M z polską delegacją lecącą na uroczystości katyńskie. Zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z żoną Marią Kaczyńską.



Autorem pomnika jest Jerzy Kalina. Jak podkreślał sam autor, przypomina on trap samolotu, a równocześnie katafalk. Pod podstawą pomnika widać dwumetrowy dół, w którym znajduje się „96 świateł pamięci” ku czci 96 ofiar.



Do odsłonięcia monumentu zaproszone zostały wszystkie rodziny ofiar, w uroczystości uczestniczyli m.in. Jarosław Kaczyński, Marta Kaczyńska, Małgorzata Wassermann, Ewa Kochanowska, Andrzej Melak. Następnie pomnik został poświęcony przez metropolitę warszawskiego kard. Kazimierza Nycza.

źródło: TVP.Info

– Modlimy się przede wszystkim za zmarłych, którzy osiem lat temu zginęli w katastrofie smoleńskiej, w tej modlitwie prosimy w intencji najbliższych tych zmarłych, ale módlmy się także o to, aby ten pomnik wszystkich nas jednoczył – powiedział kard. Nycz.Na pomniku są alfabetycznie wypisane nazwiska wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej.