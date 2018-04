112-latek uznany za najstarszego mężczyznę na świecie

112-letni Japończyk Masazo Nonaka został uznany za najstarszego żyjącego mężczyznę na świecie – poinformowała organizacja Guinness World Records. Wcześniej najstarszy był Izrael Kristal z Izraela, który zmarł w sierpniu 2017 r. w wieku 113 lat i 330 dni.

Nonaka urodził się 25 lipca 1905 roku w Ashoro w podprefekturze Tokachi na wyspie Hokkaido.



Obecnie mieszka ze swoją rodziną w Ashoro. Jego żona, z którą miał pięcioro dzieci, zmarła w 1992 roku.



Na co dzień Nonaka korzysta z wózka inwalidzkiego, ale nie wymaga specjalnej opieki. Codziennie czyta gazety, ogląda mecze sumo i opery w telewizji. Według jego wnuczki, Yuko, Nonaka co tydzień korzysta z gorących źródeł, uwielbia również ciasta, zwłaszcza biszkopt z truskawkami.



Najstarszy żyjący człowiek również jest narodowości japońskiej - to Nabi Tajima, 117-latka z Araki. Najstarszą osobą w historii była Francuzka Jeanne Louise Calment, która zmarła w 1997 roku w wieku 122 lat i 164 dni.

