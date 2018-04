Angela Merkel przyznaje, że Nord Stream 2 jest także projektem politycznym

Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała, że gazociąg Nord Stream 2 ma strategiczne i polityczne znaczenie dla Ukrainy. Wizytę w Berlinie składa ukraiński prezydent Petro Poroszenko. Podczas wspólnej konferencji prasowej niemiecka kanclerz przyznała, że Nord Stream 2 nie jest jedynie projektem biznesowym, ale także politycznym.

Angela Merkel poinformowała, że w poniedziałek na temat budowy gazociągu rozmawiała telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Do tej pory Angela Merkel podkreślała, że Nord Stream 2 to inwestycja gospodarcza.



Dziś niemiecka kanclerz powiedziała, że budowa gazociągu ma strategiczne znaczenie dla Ukrainy.



– Dlatego bardzo wyraźnie podkreślam, że budowa Nord Stream 2, bez uzyskania jasności, w jaki sposób zostanie zachowana znacząca ukraińska rola tranzytowa, z naszego punktu widzenia, nie jest możliwa – powiedziała Angela Merkel.



– Uznajemy, że nie jest to tylko projekt ekonomiczny. To oczywiste, że ważną rolę w projekcie odgrywają czynniki polityczne – dodała.



Merkel zapewniła, że nie dopuści, żeby przez budowę Nord Stream 2 Ukraina straciła znaczenie jako kraj tranzytowy w dostawach gazu ziemnego i zapewniła, że Niemcy będą na ten temat prowadzić rozmowy z Ukrainą.



Petro Poroszenko ostro skrytykował budowę gazociągu. – To jest czysto polityczny projekt, który Rosja finansuje – stwierdził w Berlinie ukraiński prezydent.

