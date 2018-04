Tak zatrudniał PISF za rządów... PO

Magdalena Sroka nie była jedyną szefową Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, której decyzje pozostawiały wiele do życzenia. Zepsucie w tej instytucji zaczęło się znacznie wcześniej, gdy PISF rządziła Agnieszka Odorowicz. Zatrudniła np. zięcia ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego.

– Pewnie nas nie znacie (...) Nasze życie jest zupełnie normalne – mówiła w maju 2015 r. w słynnym spocie wyborczym Bronisława Komorowskiego jego córka Maria, po mężu Makowska. Okazało się jednak, że to nieprawda – Karola Makowskiego (jej męża) w 2011 r. zatrudniła w PISF Agnieszka Odorowicz, uhonorowana w tym samym roku dwukrotnie przez prezydenta nagrodą „Zasłużonej dla Kultury” i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.



Makowski w PISF został specjalistą ds. koprodukcji mimo braku wykształcenia w tym kierunku. Skończył jedynie liceum. – Asem nie jest, ale jakoś sobie radzi – powiedział jeden z jego współpracowników.



Zarabia za to 6000 zł. Makowski jest bardzo związany z Komorowskim. Razem z byłym prezydentem i jego synem Tadeuszem są myśliwymi.

Dziennik „Fakt” wcześniej ujawnił wyniki kontroli w PISF, z których wynika, że w latach 2016-2017 dochodziło tam do nadużyć finansowych. Nie ma jeszcze decyzji, czy historia nieprawidłowości w PISF będzie miała swój finał w prokuraturze.



– Jeżeli z materiału wyniknie, że jakieś przepisy zostały złamane, to oczywiście jesteśmy zobowiązani do wystąpienia na drogę prawną – powiedział wiceminister kultury Paweł Lewandowski.



Dodał, że w chwili, gdy Piotr Gliński podjął decyzję o odwołaniu ze stanowiska dyrektora Magdaleny Sroki, szefowie ministerstwa mieli świadomość, że „jakieś nieprawidłowości miały miejsce”. – Chociaż nepotyzm to niepożądane zjawisko, to jednak nie jest przestępstwem – powiedział Lewandowski.

Była dyrektor PISF Magdalena Sroka nic sobie nie robi z wyników kontroli, choć audyt dotyczył okresu jej rządów w tej instytucji. Wykazano liczne nieprawidłowości finansowe i niegospodarność. – Stan mojej wiedzy jest taki, że nie było żadnych nieprawidłowości – zaprzecza Sroka i wypiera się wszystkiego. Także nepotyzmu, choć pod jej rządami aż 30 pracowników Instytutu było spokrewnionych z innymi.Sroka twierdzi też, że przez dwa lata jej pracy w PISF „nie pojawiały się żadne uwagi”, i uważa, że kontrola jest nieważna, bo ona nie brała w niej udziału. – Trudno jest mówić o audycie, jeśli ja w nim nie uczestniczyłam. Nikt nie wręczył mi wyników, więc to nie był audyt – powiedziała.