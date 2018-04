„Ślub wzięliśmy w ciszy…”. Wasze wspomnienia z 10 kwietnia 2010 r.

Poprosiliśmy Państwa o wspomnienia z 10 kwietnia 2010 r. W ciągu kilkunastu godzin dostaliśmy kilkaset e-maili przypominających dramatyczne przeżycia, które wówczas niemal wszystkim towarzyszyły. Z opisu wielu z nich widać, że po ośmiu latach ciągle ciężko ukryć emocje związane z tamtymi chwilami. Prezentujemy niektóre z Państwa wspomnień. Za wszystkie serdecznie dziękujemy i prosimy o kolejne.

W tamtą straszną sobotę po informacji w TVP płakałem jak małe dziecko. A miałem wtedy 32 lata. W pierwszym dniu czułem wielki żal, smutek, niemoc, i piękne było to, że byliśmy razem jako NARÓD POLSKI



Pamiętam ten dzień bardzo dobrze, byłam wtedy w ciąży, gdy się dowiedziałam z informacji o tym, co się wydarzyło. Nie byłam w stanie uwierzyć, przeżyłam szok, przecież tam był Nasz Prezydent, Wiele Wspaniałych Osób, Piloci, obserwowałam każdą minutę mając nadzieję, że komuś udało sie przeżyć. Pamiętam!!!ela22-242010 roku 10 kwietnia przyjechałam do Warszawy po odbiór dyplomu SGH. Wychodząc z pociągu na ekranach peronu pojawiła się informacja o katastrofie. Ludzie zaczęli płakać. Zadzwoniłam do przyjaciółki. Ona powiedziała: - To jakoś żart, to nie może być prawda. Pobiegłam pod pałac prezydencki. Tam rozdawali pierwsze listy z ofiarami katastrofy. Przez 1.5 roku uczyłam posłów języka obcego w sejmie właśnie w tamtym okresie. Największemu wrogowi nie życzę sytuacji, w której bierze się kartkę papieru i sprawdza się, czy na liście są osoby, które zginęły w katastrofie i które się znało. Dłonie strasznie mi drżały...Karolina PajzertTo już 8 lat od tragedii w Smoleńsku. Poranek 10.04.2010 roku pamiętam dokładnie i mimo coraz gorszej kondycji pamięci (jestem babcią, mam wnuczkę, która wówczas miała półtora roczku), chwile z tamtego poranka pamiętam jak żywe. Kiedy dowiedziałam się od męża, który rano wrócił z pracy o tragedii, nie chciałam uwierzyć. Włączyłam telewizor i doznałam szoku. Czułam się jak we śnie (…). Płakałam, nie wierzyłam jak mogło dojść do takiej tragedii, tyle ludzi zginęło, tak ważnych osób dla kraju, ważnych dla świata. Pojechaliśmy z mężem na Krakowskie Przedmieście, a tam tłumy!!!!.... kwiaty, znicze... Postawiliśmy swoje znicze, zrobiliśmy zdjęcia. Dziś, tak jak wszyscy Polacy, zadaję sobie pytanie, jak mogło dojść do takiej tragedii. I przy każdym wspomnieniu tej tragedii, kiedy słyszę w mediach komentarze, wierzę, że czas przyniesie odpowiedź na pytanie, jak mogło do tego dojść. W tragedii zginęła osoba, którą znałam osobiście, była moją szefową, dyrektorem kadr w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy, Pani Barbara Mamińska. Może dlatego też tak głęboko przeżyłam żałobę po tej narodowej tragedii. Wierzę, że przyczyny, okoliczności tragedii poznamy już wkrótce, tak jak doczekaliśmy się pomnika w Warszawie ku czci tragicznie zmarłych. Cześć Ich PamięciAnna Dzięgielewska z Wyszkowa10 kwietnia osiem lat temu rano szykowałam się właśnie do szpitala, gdzie moja 87-letnia Mama przeszła zabieg koronografii. Wiadomość o tragedii sparaliżowała mnie całkowicie. Łkałam, potem zaczęłam się zastanawiać jak powiem o tym chorej Mamie. Para Prezydencka była dla nas niekwestionowanym autorytetem i darzyliśmi Ją wielką miłością. Zastałam Mamę spokojną w modlitwie. Już wiedziała od pielęgniarek. Ja płakałam, a Ona mnie pocieszała. Modliłyśmy się obie, a po wyjściu ze szpitala zamówiłam mszę za wszystkich, którzy zginęli pod Smoleńskiej. Dziś moja kochana 95 letnia staruszka cieszy się dość dobrym zdrowiem i od rana wspominamy tamten tragiczny dzień. Za chwilę tak jak wtedy obie będziemy się modlić.Ewa Dąbrowska

Mieszkałem w Paryżu, gdy doszło do tragedii w Smoleńsku. Pamiętam doskonale jak Francuzi przekazywali wyrazy współczucia. Nie mogłem uwierzyć, że ta tragedia tak bardzo poruszyła Francję...niestety ich współczucie trwało krótko. Po konferencji MAKu, gdy powiedziano, że generałowie byli pijani i Pan Prezydent naciskał na lądowanie, ich reakcje stały się bardzo negatywne w stosunku do tej tragedii. Wtedy nie wiedziałem, co bardziej boli śmierć i strata tych wspaniałych ludzi, czy kłamstwo Rosjan i przyzwolenie wówczas rządzących na to, by w tak bezczelny i wulgarny sposób potomkowie tych, którzy mordowali naszą elitę w Katyniu, znów odbierali honor i godność Polakom.PiotrPodglądam w dalekim Kapsztadzie, jak co dzień, co się dzieje w Kraju i ...SZOK! Samolot się rozbił nad Smoleńskiem! Prezydent nie żyje... Odruch, wrzucam wiadomość do wszystkich swoich znajomych, kondolencje...Później widzę nazwiska tych, co byli w samolocie...SZOK! Troje moich znajomych na liście, znaliśmy się osobiście....Z wycieczek, spotkań.... Po tygodniu wracają maile od Rodzin z podziękowaniami za pamięć... Żal, żal, żal. Wspomnienia? Na zawsze zostaną w sercu.Wiesław Tymowicz, Kapsztad.10 kwietnia 2010 roku byłam w Warszawie w mieszkaniu mojej Cioci na Mokotowie. Około dziewiątej zatelefonował mój syn z tą straszną wiadomością. Wtedy jeszcze nie wszystko było jasne. Początkowo chodziły różne informacje. Cóż, mimo wszystko trzeba było "żyć". Wychodząc z psem na spacer na schodach spotkałam sąsiadkę. Dobiły mnie jej słowa: - No niech pani zobaczy, ten idiota Kaczyński tyle ludzi wziął do samoloty i ich pozabijał. Dziś Pani Mazurek powiedziała, że wtedy wszyscy byliśmy razem. Nie byliśmy. Nienawiść do PIS-u i pana prezydenta Kaczyńskiego sączona była w serca Polaków każdego dnia. Od chwili, kiedy pan Tusk przegrał w wyborach prezydenckich. Deprecjonowanie Prezydenta, wyśmiewanie, pokazywanie jakiejś nieporadności i w prasie i telewizji było ciągłe. I w takim momencie - godzinę, dwie po katastrofie, niektórzy ludzie zachowywali się tak jak potem podczas odwiedzin na Wawelu brata. To jest Straszne, ale mnie do dziś bolą słowa tej sąsiadki.Pozdrawiam Hanna JaniszewskaKiedy wydarzyła się katastrofa smoleńska mieszkaliśmy z rodziną od lat w Kanadzie, w Toronto. Rano zadzwonił do nas przyjaciel z wiadomością o tym, co się wydarzyło pod Smoleńskiem. To był dla nas szok, płakaliśmy i chcieliśmy być wtedy w Polsce z bliskimi. (…) Intuicyjnie pojechaliśmy (…) pod pomnik katyński i tam też już byli ludzie, płakaliśmy, modliliśmy się, przynosiliśmy kwiaty i znicze, których przybywało każdego dnia. Później też pojawiło się duże zdjęcie pary prezydenckiej w ramkach, flagi narodowe. Dzwoniliśmy do znajomych, a oni do nas. Nikt z nas nie wierzył, że to był wypadek i tym bardziej było to dla nas tragiczne. Potem przyszedł ksiądz i modlitwy trwały, wszystko to odbywało się spontanicznie. Czuliśmy się jako Polacy wówczas bardzo zjednoczeni, powstawały pomniki smoleńskie, pierwszy tuż obok pomnika katyńskiego na polskiej dzielnicy. Przy każdym z nich w dalszym ciągu składaliśmy kwiaty, paliliśmy znicze, modliliśmy się i rozmawialiśmy. Czuliśmy się bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek. Tych dni nigdy nie zapomnimy.Katarzyna i Lech Pawlaczyk

A ja pamiętam szczególnie ten dzień.(…) Czesała mnie fryzjerka na mój własny ślub, a to w radiu taka wiadomość. Szczęśliwy dzień dla nas, ale i smutny, bo taka tragedia się wydarzyła. Ślub wzięliśmy w ciszy i smutku. Nie wypadało hucznie tego dnia obchodzić, choć był dla nas tak ważny…



Jestem siostrą zakonną. 10 kwietnia 2010 r. to najbardziej bolesny dzień w moim życiu. Sprzątałam pokój i nagle słyszę wiadomość w radio...rozbił się samolot z delegacją do Katynia...Zesztywniałam...Wydawało mi się, że krew przestała krążyć w moich żyłach...Za chwilę pojawia się nadzieja, że może jednak żyją. (…) Niestety rzeczywistość okazała się bardzo brutalna!!! Nie mogłyśmy we wspólnocie normalnie rozmawiać, wymieniać myśli...Modliłyśmy się za tragicznie Zmarłych i za naszą Ojczyznę!!! Do dnia dzisiejszego towarzyszy mi ból..., ale również czasami pojawia się złość i ciągle aktualne pytanie: dlaczego??? To chyba nie przypadek, że w jednym momencie ginie Głowa Państwa i cała Elita Państwa Polskiego. Niech Bóg sam to osądzi! Pozdrawiam Wszystkich Polaków i proszę, przeżyjmy dzisiejszy dzień w zgodzie narodowej.s. BernadetaWspominam ten dzień tak: sobota rano Wrocław, poszedłem na siłownię, ledwie się przebrałem i słyszę w radio że samolot prezydencki się rozbił. Szok i myśl, że to tylko wypadek, a 2-5 minut później usłyszałem, że nikt nie przeżył, że Prezydent nasz nie żyje... i przestałem ćwiczyć nie umiałem podnieść żadnego ciężaru...K.DecTen dzień pamiętam doskonale. Byłam w domu, robiłam jakieś porządki jak to przy sobocie, oglądałam telewizję i nagle komunikat, że samolot z parą prezydencką i innymi pasażerami lecący do Smoleńska rozbił się. Zamarłam! Szok, niedowierzanie, skakanie z kanału na kanał również kanały stacji zagranicznych. Nie wierzyłam w to, co zobaczyłam i usłyszałam w telewizji. Po kilkudziesięciu minutach trochę ochłonęłam i zadzwoniłam do męża do pracy powiedzieć, co się stało. Słowa nie przechodziły mi przez gardło. W drugim pokoju jeszcze spał syn (wówczas 19-to letni), ale słyszał, jak mówiłam do męża o katastrofie. Wybiegł ze strasznymi pretensjami, tu cytuję: - Dlaczego mnie nie obudziłaś!!! Takie ważne sprawy w kraju i pewnie cały świat już o tym mówi, a ja śpię i nic nie wiem!!!. Znów szok, że młody człowiek myśli w ten sposób. Pisząc to wspomnienia wracają, łzy też.Pozdrawiam serdecznie Ela.

Przyszedł tata powiedział, że nie mamy prezydenta. Włączyłem telewizor, miałem wtedy 9 lat, nie odczułem tego tak bardzo dramatycznie. Teraz mam 17 lat i wiem, że my młodzi ludzie musi dbać o ich pamięć, o pamięć naszych rodaków.



Zadzwoniła rano do mnie Mama szlochając do słuchawki, ale do tego stopnia, że nie była w stanie wypowiedzieć żadnego słowa. Bardzo mnie to zestresowało, bo Mama od 4 lat leczyła się w Centrum Onkologii w Warszawie na nowotwór jelita grubego. Więc te pierwsze moje myśli były związane z tym, że coś się u niej dzieje, że obudziła się np. z jakimś bólem itd... I gdy w końcu, zresztą po raz kolejny zapytałem: - Mama, co się stało? Przez łzy wykrztusiła, że rozbił się samolot z Prezydentem i nie wiadomo, czy wszyscy nie zginęli....Tak wyglądał poranek tego dnia (…). Dodam jeszcze, że Mama 2 lata później, 19 kwietnia zmarła Proszę wróćmy dziś Wszyscy Pamięcią do Tamtych DniPozdrawiam cieplutko MariuszByłam wtedy w sklepie. Pani w radio ogłosiła łamiącym się głosem, co się stało… łzy popłynęły jak groch. Wsiadłam w samochód i pojechałam do domu... spojrzałam na męża i zapytałam , czy to prawda? Bo nie mogę zrozumieć...Powiedział: - Tak, to prawda, ale na pewno przeżyli. Dzisiaj już wiemy, że nikt nie przeżył. I dzisiaj znowu od rana oglądamy TVP Info i znowu łzy płyną po policzkach - i tak będzie do późnego wieczora Tego, co się wydarzyło wtedy i potem nigdy nie zapomnimy.Agnieszka i Mirek

