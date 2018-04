Okradali sklepy jubilerskie. Policja zatrzymała dwóch Gruzinów

Policjanci złapali dwóch obywateli Gruzji podejrzanych o włamanie do sklepów jubilerskich i kradzież biżuterii wartej około 60 tys. zł. Obaj usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Grozi im kara do 10 lat więzienia.

W kilka dni po zgłoszeniu kradzieży biżuterii przez właścicielki sklepów jubilerskich na Wilanowie, policjanci złapali podejrzanych – 36-letniego obywatela Gruzji i jego 29-letniego wspólnika. Funkcjonariusze ustalili, jakim samochodem poruszają się mężczyźni i zatrzymali ich tuż przed następną planowaną kradzieżą.



Jak donosi policja, dwóch Gruzinów przyjechało do Warszawy, by wzbogacić się na kradzieży biżuterii. Na cele swojej działalności przygotowali klucze do otwierania gablot jubilerskich i specjalną torbę, wyłożoną folią zagłuszającą alarmy w bramkach kasowych.



Do sklepów wchodzili we dwóch. Korzystali z faktu, że personel jest zajęty klientami. Jeden z podejrzanych obserwował otoczenie i dawał znak drugiemu, który otwierał gabloty i wyjmował bransoletki, łańcuszki i pierścionki. Następnie opuszczali sklep i kierowali się do granatowej skody pozostawianej na parkingu. W ten sposób ukradli przedmioty warte ponad 60 tys. zł.



Według policjantów w jednym przypadku złodzieje sami się rozczarowali, gdyż byli przekonani, że 24 obrączki, które ukradli, są złote, a faktycznie były mosiężne i niewiele warte.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Komenda Stołeczna Policji

Obaj podejrzani trafili do policyjnego aresztu, a następnego dnia usłyszeli po trzy zarzuty kradzieży i kradzieży z włamaniem, za co grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek policjantów i prokuratora, sąd aresztował ich na trzy miesiące.