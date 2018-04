Julia Skripal wyszła ze szpitala

Julia Skripal, zatruta ponad miesiąc temu wraz z ojcem w brytyjskim centrum handlowym, opuściła szpital. Siergiej Skripal, wybudzony ze śpiączki 6 kwietnia, pozostaje nadal pod opieką lekarzy.

Stany Zjednoczone chcą ukryć u siebie Skripala Były pułkownik GRU i współpracownik brytyjskiego wywiadu Siergiej Skripal oraz jego córka dostaną propozycję przeniesienia się do USA, gdzie w... zobacz więcej

BBC podało, że córka rosyjskiego agenta wywiadu, który współpracował z brytyjskimi służbami, została wypisana z kliniki w Salisbury.



Julia Skripal została przewieziona do tajnego lokalu służb specjalnych. Jest ona ważnym świadkiem w sprawie domniemanego użycia chemicznego środka bojowego przez rosyjskie służby na terenie Wielkiej Brytanii.



Tygodnik „Sunday Times” informował, że Siergiej Skripal i jego córka mają otrzymać nowe tożsamości i zostać przeniesieni do innego kraju, prawdopodobnie do Stanów Zjednoczonych.



– Teraz najważniejsze jest pytanie o jej bezpieczeństwo. Czy wróci do Rosji? Co zrobi ze swoim życiem? Jestem przekonana, że będzie pomagać w śledztwie ustalającym, co dokładnie się stało –komentowała na antenie BBC Madelaine Booth, lewicowa posłanka zasiadająca w komisji obrony.



W Wielkiej Brytanii trwa śledztwo ws. okoliczności zatrucia podwójnego agenta i jego córki rosyjskim środkiem bojowym 4 marca w Salisbury. Brytyjski rząd powtarza, że jedyne możliwe wyjaśnienie to działania Moskwy.

źródło: IAR

Mimo konsekwentnych zaprzeczeń Kremla, Wielkiej Brytanii udało się zbudować szeroki front dyplomatycznego poparcia. Zaowocowało to wydaleniem rosyjskich dyplomatów przez niemal 30 państw, w tym Polskę, USA i Niemcy.