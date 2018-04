Czas wspomnień i zadumy. Ósma rocznica tragedii smoleńskiej [RELACJA]

– Byłam zwolenniczką pomnika świateł przy Krakowskim Przedmieściu, zamiast tego będziemy mieli gigantyczny pomnik niezgody na Placu Piłsudskiego; symbol, który miał szanse łączyć, może podzielić – oceniła Barbara Nowacka, córka Izabeli Jarugi-Nowackiej, która zginęła w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r.



Zdaniem Nowackiej dyskurs społeczny, który toczy się wokół katastrofy smoleńskiej, nie łagodzi ani nie wzmacnia żalu po stracie; emocje wzbudza natomiast otoczka polityczna wokół katastrofy. – Powiedzmy sobie szczerze, minęło osiem lat; w tym okresie w naszym życiu bardzo wiele się zmieniło, to nie jest już tak świeża rana, jak to było pół roku czy rok po śmierci mojej matki. Wiemy, że to jest nieodwracalne, rodzinne miejsce po matce boli, ale po ośmiu latach to inny ból – powiedziała.