Dziecko utonęło w oczku wodnym

Półtoraroczne dziecko utonęło w zbiorniku na nieczystości. Policja pod nadzorem prokuratury bada okoliczności tragedii, do której doszło w Ostrowitem w gminie Lipnica (woj. pomorskie).

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu. Z relacji wynika, że chłopiec nagle zniknął z oczu rodziców. Rodzina zaczęła go szukać. Po chwili ojciec znalazł nieprzytomnego chłopca niedaleko domu, w nieogrodzonym zbiorniku wodnym na nieczystości. Malec był nieprzytomny.



Rodzice wezwali karetkę pogotowia i rozpoczęli reanimację. Lekarzowi, który przyjechał na miejsce, nie udało się uratować dziecku życia i stwierdził zgon.



– Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka i narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia – powiedział w rozmowie z Radiem Gdańsk szef bytowskiej prokuratury Ryszard Krzemianowski.



Wiadomo, że gdy doszło do tragedii, rodzice chłopca byli trzeźwi. We wtorek ma być przeprowadzona sekcja zwłok dziecka, która ustali dokładne przyczyny jego śmierci.

