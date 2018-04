Nie odpowiadali na prośby, łamali prawo. Rosja w śledztwie smoleńskim

Rosja od początku utrudniała Polsce prowadzenie śledztwa w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej, który prowadzi własne postępowanie w tej sprawie, nie odpowiadał na prośby o pomoc prawną kierowane przez polskie organy ścigania, a w niektórych przypadkach odmawiał podjęcia czynności przewidzianych międzynarodowymi porozumieniami.

W kilka godzin po tragedii Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie karne. Minęło osiem lat i wciąż nie są znane wyniki tego śledztwa, a zebranych przez stronę rosyjską materiałów nie przedstawiono ani polskim organom ścigania, ani opinii publicznej.



Ambasador Rosji w Warszawie Siergiej Andriejew twierdzi, że Moskwa czeka z ogłoszeniem zamknięcia śledztwa, aż zrobi to Polska. W ocenie niezależnych komentatorów, w ten sposób Federacja Rosyjska upolitycznia śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej.



Utrudniali dochodzenie



Przez osiem lat funkcjonariusze Komitetu Śledczego wielokrotnie nie udzielali odpowiedzi na zapytania zgłaszane przez polskich prokuratorów. Wcale lub w niepełnym wymiarze realizowali oficjalne wnioski strony polskiej o pomoc prawną. Odmówili polskiej prokuraturze ponownego przesłuchania kluczowych świadków, czyli kontrolerów z lotniska Siewiernyj, którym Polska postawiła zarzuty celowego doprowadzenia do katastrofy lotniczej.



Wszystkie zebrane przez polskich ekspertów próbki i materiały dowodowe najpierw trafiały do siedziby Komitetu Śledczego w Moskwie, a dopiero stamtąd wysyłane były do Polski. Do dziś Rosja nie zwróciła Polsce wraku samolotu Tu-154M oraz czarnych skrzynek, zawierających oryginalne nagrania rozmów w kabinie pilotów i zapisy parametrów lotu.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

W katastrofie z 10 kwietnia 2010 r. zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP. Delegacja leciała do Smoleńska na 70. rocznicę zbrodni katyńskiej.