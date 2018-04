Kim Dzong Un potwierdza przygotowania do rozmów USA

Północnokoreańskie media poinformowały, że Kim Dzong Un omówił podczas spotkania komunistycznej Partii Pracy Korei nadchodzące rozmowy z USA. Agencje zauważają, że są to pierwsze oficjalne słowa przywódcy Korei Północnej na ten temat.

Prezydent Donald Trump oświadczył, że jego spotkanie z przywódcą KRLD dojdzie do skutku w maju lub na początku czerwca. Zapowiedź ta zbiegła się z naradą partyjną w Pjongjangu, podczas której Kim Dzon Un po raz pierwszy użył określenia „dialog z USA”.



Jak podała oficjalna Koreańska Centralna Agencja Prasowa (KCNA) Kim Dzon Un przedstawił do zatwierdzenia przez kierownictwo partyjne listy „zagadnień strategicznych i taktycznych”, które zostaną poruszone w ramach „dialogu z USA” oraz w trakcie spotkania na szczycie z prezydentem Korei Południowej Mun Dze Inem. Obaj przywódcy koreańscy mają się spotkać 27 kwietnia w Panmundżomie, w strefie zdemilitaryzowanej na granicy obu państw.



Komentując przyszłe spotkanie z przywódcą KRLD, prezydent Donald Trump wyraził nadzieję, że „obie strony okażą sobie najgłębszy szacunek w trakcie spotkania i uda się nam zawrzeć umowę o denuklearyzacji Korei Płn.”.



Nowy rozdział



– Oni jedno, a my drugie... Mam nadzieję, że nasze wzajemne stosunki będą teraz całkowicie inne niż się działo przez tyle lat – powiedział Trump dziennikarzom przed rozpoczęciem spotkania gabinetu poświęconego m.in. amerykańskiej reakcji na atak z użyciem broni chemicznej w Syrii.



O spotkanie z prezydentem Trumpem przywódca Kim Dzong Un poprosił na początku marca za pośrednictwem dyplomatów z Korei Płd. Kim zasugerował m.in. w swej ofercie możliwe „zobowiązanie Korei Północnej do zaprzestania prób balistycznych i testów jądrowych”.



Odwilż w relacjach nastąpiła po wizycie delegacji Korei Płn. na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu w lutym. Po kilku miesiącach dużego napięcia związanego z prowadzonymi przez KRLD zbrojeniami atomowymi i balistycznymi. W tym czasie Kim Dzong Un i prezydent Trump grozili sobie wzajemnie użyciem siły militarnej.

W zeszłym tygodniu japoński dziennik „Nihon Keizai Shimbun”, powołując się na anonimowe źródła, poinformował, że podczas niedawnej wizyty w Pekinie Kim Dzong Un powiedział prezydentowi Chin Xi Jinpingowi, że jest skłonny powrócić do sześciostronnych rozmów na temat rozbrojenia nuklearnego.Rozmówcy gazety twierdzą, że wizyta została zainicjowana przez stronę północnokoreańską, a zgoda na rozmowy sześciostronne, na które Pekin od dawna nalegał, miała być ustępstwem ze strony Kima w celu poprawy stosunków z ChRL.