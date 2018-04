Rosyjscy desantowcy trenują tuż przy polskiej granicy

Na poligonie koło Brześcia nad Bugiem trwają wspólne manewry batalionów desantowych z Rosji i Białorusi. Biorą w nich udział spadochroniarze z Pskowa, odznaczeni przez Władimira Putina za działania bojowe w 2014 r. – informuje TV Biełsat.

Białoruska państwowa agencja informacyjna BiełTA podaje, że w ćwiczeniach bierze udział ok. 450 żołnierzy i do 70 jednostek sprzętu. Z kolei Ministerstwo Obrony Rosji twierdzi, że w manewrach udział weźmie 600 wojskowych i około 100 pojazdów.



Strona białoruska wystawiła pododdziały 38. Samodzielnej Gwardyjskiej Brygady Desantowo-Szturmowej. To jednostka Sił Operacji Specjalnych białoruskich Sił Zbrojnych. Z Rosji przyjechała natomiast kombinowana kompania 76. Gwardyjskiej Dywizji Desantowo-Szturmowej Wojsk Powietrznodesantowych, wzmocniona pododdziałem saperskim, składająca się z żołnierzy zawodowych.



Przećwiczą likwidację wroga



Biełsat wskazuje, że scenariusz manewrów zakłada wykrywanie, blokowanie i unieszkodliwianie nielegalnej formacji zbrojnej, która zajęła ważny obiekt strategiczny. Żołnierze przećwiczą likwidowanie wymyślonego przeciwnika w trzech etapach.



– Podczas ćwiczeń sprawdzimy współpracę pododdziałów. Powinniśmy umieć działać razem, właściwie rozumieć komendy. Poza tym, interesują nas doświadczenia rosyjskich kolegów: prawdziwe, bojowe – tłumaczy dowódca 38. Samodzielnej Gwardyjskiej Brygady Desantowo-Szturmowej pułkownik Dzmitryj Sobal.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TV Biełsat

Rosyjska 76. Gwardyjska Dywizja Desantowo-Szturmowa – tzw. „pskowscy desantowcy” – to jedna z najstarszych rosyjskich jednostek desantowych. Po rozpadzie ZSRR jej żołnierze walczyli w obu wojnach czeczeńskich, w sierpniu 2008 r. brali udział w agresji na Gruzję. Od 2014 r. byli wykorzystywali w agresji na Ukrainę – najpierw w aneksji Krymu, a następnie działaniach w Donbasie. W sierpniu 2014 r. prezydent Władimir Putin odznaczył dywizję Orderem Suworowa „za pomyślne wykonanie zadań bojowych”.