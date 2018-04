– Pewne jest, że raporty pani Anodiny i pana Laska nie są wiarygodne. Nawet jeśli nie mamy wiedzy co do faktów, to mamy wiedzę co do charakteru systemu postsowieckiego – ocenił w rozmowie z „Rz” wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński wypadki po katastrofie tupolewa w Smoleńsku. – Istnieje taka hłaskowska kategoria „prawdziwych zmyśleń”: na Wschodzie wszyscy wiedzą, że Putin zemścił się na Kaczyńskim – dodał.

Szef MKiDN ocenia, że wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej jest „szalenie trudne”. – Być może nie uda się w pełni wyjaśnić przyczyn katastrofy smoleńskiej, tym bardziej bez kluczowych dowodów. Wynika to niestety przede wszystkim z zaniedbań poprzedniego rządu – przekonywał.



Na pytanie, czy po ośmiu latach skończą się miesięcznice smoleńskie, Gliński odpowiedział: „Upamiętniliśmy wszystkie 96 ofiar katastrofy smoleńskiej”. – Odczuwam ulgę, że udało się nam zbudować pomnik, po latach walki z PO, która tego pomnika nie chciała. To oczyszczające. Dobrze, że jest takie miejsce pamięci i zadumy. To moment symbolicznie kończący czas żałoby – podkreślił Gliński.



Wicepremier został też zapytany o zakup dzieł od Fundacji Czartoryskich. – Wszystko było transparentne. W Sejmie musieliśmy przeprowadzić nawet nowelizację budżetu z przeznaczeniem określonej sumy na zakup kolekcji. Służby i NIK również prześwietliły sprawę już rok temu – zaznaczył.

źródło: PAP, „Rzeczpospolita”

– Możemy być dumni, że najpiękniejszy obraz świata, „Dama z gronostajem”, jest w posiadaniu narodu polskiego, każdy może go zobaczyć, jest pięknie wystawiony, na pierwszym piętrze Muzeum Narodowego w Krakowie. (...) Jesteśmy właścicielami, a nie – jak dotąd – petentami wobec prywatnej fundacji – stwierdził minister Gliński.