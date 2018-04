„Tylko potwór atakuje cywilów”. USA o ataku chemicznym w Syrii

Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku amerykańska ambasador przy tym organie zapowiedziała, że USA odpowiedzą na atak chemiczny w Syrii „niezależnie od tego, czy Rada Bezpieczeństwa zdecyduje się działać czy też nie”. Ambasador Rosji Wasilij Niebenzja przekonywał, że wydarzenia w mieście Duma to prowokacja.

Ambasador Haley w ostrych słowach skrytykowała działania władz Syrii, które obarczyła odpowiedzialnością za atak bronią chemiczną na cywilów.



– Kto robi takie rzeczy? Tylko potwór. Tylko potwór atakuje cywilów i zapewnia, by na miejscu nie było ambulansów, by nie można przewieźć ofiar do szpitala, by nie było lekarzy mogących im pomóc i leków, które uśmierzyłyby ich ból – mówiła Haley.



Dyplomatka oskarżyła Rosję o to, że chroni reżim Baszara al-Asada i wezwała do przyjęcia rezolucji o umożliwieniu nieograniczonego dostępu do Dumy dla pomocy humanitarnej i prowadzących śledztwo. – Historia zanotuje ten moment, gdy Rada Bezpieczeństwa wypełni swoje zobowiązania albo odniesie porażkę w ochronie mieszkańców Syrii. Niezależnie od tego Stany Zjednoczone odpowiedzą. Nie pozostaną bezczynne – zapewniła Nikki Haley.



Rosyjska deklaracja



Ambasador Rosji Wasilij Niebenzja przekonywał, że wydarzenia w Dumie zostały wyreżyserowane. Przekonywał, że syryjskie siły rządowe nie miały żadnego interesu by atakować cywilów. Zadeklarował też, że władze w Damaszku gotowe są umożliwić dostęp do miejsca rzekomego ataku inspektorom Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej.



Po posiedzeniu RB prezydent Donald Trump zapowiedział, że USA „odpowiedzą rozwiązaniem siłowym na atak chemiczny w Syrii”. – Stany Zjednoczone mają przed sobą wiele opcji militarnych, gdy chodzi o Syrię. Wybiorę jedną z nich w poniedziałek w nocy lub wkrótce – dodał.

źródło: IAR, PAP

Podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami poprzedzającego naradę z najwyższym dowództwem wojskowym USA, Trump zaznaczył, że czynniki militarne USA przeanalizowały w trakcie weekendu możliwe odpowiedzi na atak chemiczny w Syrii i teraz pozostał już tylko wybór jednej z nich.W ataku chemicznym na szpital we Wschodniej Gucie miały zginąć co najmniej 42 osoby, zaś kilkaset odnieść obrażenia. Wcześniej w Syrii wielokrotnie dochodziło do podobnych ataków, które przypisywano wojskom Asada.