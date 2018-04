Nalot na biuro prawnika Trumpa. Sprawa romansu z gwiazdą porno nabiera tempa

FBI dokonało nalotu na biura oraz posiadłość osobistego prawnika prezydenta USA Donalda Trumpa, Michaela Cohena. Dziennik „New York Times”, który podał tę informację wskazał, że funkcjonariusze zajęli dokumenty. Ma to związek z domniemanym romansem prezydenta z gwiazdą porno Stormy Daniels (właściwie Stephanie Clifford).

Informację o nalocie potwierdził adwokat Cohena, Stephen Ryan. Akcja została przeprowadzona między innymi w imieniu prokuratora specjalnego Roberta Muellera, która bada powiązania dotyczące ewentualnego wpływu Rosji na zwycięską dla Donalda Trumpa kampanię prezydencką. Ryan ocenił, że przeprowadzenie przeszukań było całkowicie niestosowne oraz zbędne. Dodał, że skutkowało to niepotrzebnym atakiem na chronioną komunikację między prawnikiem, a jego klientem.



Cohen jest centralną postacią w kontrowersyjnej aferze związanej z zarzutami gwiazdy porno Stormy Daniels, której miał on zapłacić w październiku 2016 roku, przed wyborami prezydenckimi, 130 tys. dolarów za nieujawnienie informacji o jej romansie z Trumpem.



Jeśli adwokat Trumpa płacił za milczenie Daniels, aby nie zaszkodziła jego szansom w wyborach prezydenckich, to było to niezgodną z amerykańskim prawem wyborczym wpłatą na rzecz kampanii wyborczej obecnego prezydenta.

