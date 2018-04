Wpadli prawdopodobni mordercy francuskich policjantów

We Francji aresztowano kilka osób podejrzanych o udział w zamordowaniu pary policjantów pod Paryżem. Przypuszcza się, że są to zwolennicy dżihadu. Jednocześnie w stolicy rozpoczął się proces trzech młodych mężczyzn, którzy, jak się uważa planowali dokonanie zamachu terrorystycznego.

W czerwcu 2016 roku w wilii na zachód od Paryża dżihadyści zamordowali policjanta i jego partnerkę, która także pracowała na pobliskim posterunku. Ujęto wtedy trzy osoby i oskarżono je o zabójstwo i terroryzm. Do zamachu przyznało się tak zwane Państwo Islamskie. W wyniku dochodzenia, dzisiaj zatrzymano sześć kolejnych osób, które jak się podejrzewa, mogły w różny sposób być zaangażowane w zamach. Wśród nich znajduje się policjantka oraz jej córka, której poglądy uległy radykalizacji pod wpływem dżihadu.



Tymczasem w Paryżu rozpoczął się proces trzech młodych mężczyzn. Jeden pochodzi z północy, drugi z regionu paryskiego, a trzeci z Marsylii. Najpierw chcieli się przedostać do Syrii, by tam walczyć u boku islamskich terrorystów. Później, jeden z nich, który służył w marynarce wojennej, zaproponował atak na stanowiska sygnalizacyjne w forcie wojskowym w Pirenejach i zamordowanie jego dowódcy. Zostali jednak wcześniej zatrzymani. Grozi im do 20 lat więzienia.

#wieszwiecej Polub nas