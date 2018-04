– W kwietniu 2010 r. powstało Stowarzyszenie Obrońców Krzyża. Ufundowaliśmy sztandar, założyliśmy je w Paryżu. Od samego początku po katastrofie smoleńskiej staliśmy pod Pałacem Prezydenckim i broniliśmy krzyża, który był opluwany, szarpany na wszystkie strony – powiedziała w programie „Minęła 20” Maria Dźwigała, prezes stowarzyszenia, wiceprezes Federacji Polonii Francuskiej.

Dodała, że w ten sam sposób niemożliwe do zaakceptowania było traktowanie prezydenta Lecha Kaczyńskiego.



– Dobre imię prezydenta było opluwane, nie mogliśmy sobie na to pozwolić – powiedziała.



Zaznaczyła, że francuska Polonia była jedną z pierwszych na świecie, która ufundowała tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej. Obecny w studio Zbigniew Adamek, członek Stowarzyszenia Obrońców Krzyża, zauważył, że skandalem jest to, że tablica upamiętniająca powstaje dopiero osiem lat po katastrofie.

– Pomnik powinien powstać prawie natychmiast po katastrofie – stwierdził. Zwrócił uwagę na to, że w tym czasie nie udało się również jednoznacznie wyjaśnić przyczyny katastrofy.Grażyna Zasońska, członkini Stowarzyszenia Obrońców Krzyża, zaznaczyła, że w całej tej sprawie chodzi o zwykłą, ludzką godność, a wyjaśnienie tej przyczyn katastrofy powinno być priorytetem polskiego państwa.Maria Dźwigała zaznaczyła, że Stowarzyszenie Obrońców Krzyża „wciąż nie zdjęło żałobnego kiru z flagi”.