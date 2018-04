„Chciałem zabić dwóch ludzi i odciąć im głowy”. Ruszył proces nożownika

Rozpoczął się proces nożownika, który w sierpniu 2017 r. w fińskim Turku zaatakował nożem przechodniów. Zabił dwie osoby, osiem ranił. – Moim zamiarem było zabić dwóch ludzi i odciąć im głowy – powiedział przed sądem oskarżony Marokańczyk.

Ze względów bezpieczeństwa rozprawa z udziałem urodzonego w 1994 r. Abderrahmana Bouanane odbyła się w więzieniu w Turku. Transmitowała ją większość fińskich mediów. Zabójstwo zostało uznane za pierwszy dżihadystyczny atak terrorystyczny w Finlandii.



W wyniku ataku śmierć poniosły dwie osoby, a osiem zostało rannych. Prokuratura postawiła Marokańczykowi zarzuty dokonania dwóch morderstw podczas zamachu terrorystycznego i próby dokonani ośmiu kolejnych. Domaga się kary dożywocia.



W trakcie rozprawy oskarżony miał odsłoniętą twarz. Na polecenie sądu był skuty kajdankami. W rozprawie uczestniczył tłumacz języka arabskiego.



Uważał się za bojownika Państwa Islamskiego



Według prokuratury Marokańczyk chciał wywołać poczucie strachu wśród ludności w Finlandii i na świecie. Przypomniano, że z akt sprawy wynika, iż podejrzany „widział siebie jako bojownika tzw. Państwa Islamskiego (IS)”. W jego rzeczach śledczy znaleźli materiały związane z IS. Dotarto także do „manifestu” – opublikowanego przez oskarżonego w mediach społecznościowych w dniu ataku – w którym mowa była m. in. o „niesprawiedliwości” wobec islamu.

Według oskarżyciela okrzyk Bouanane „Allahu Akbar” był „okrzykiem bojowym”, a atak był typowy dla działań organizacji IS. Jak stwierdził, nożownik nie miał zamiaru zbiec z miejsca zdarzenia, a dalszym jego atakom zapobiegło przybycie policji i zatrzymanie go.



Chciał zginąć z rąk policjantów



Wcześniej na etapie policyjnego dochodzenia Bouanane potwierdził, że chciał zginąć z rąk policjantów. Jak przekazał obrońca, oskarżony przyznaje się do zabójstw i zranienia osób, ale zaprzecza terrorystycznemu podłożu działania.



„Pierwszą myślą było zabicie dwóch ludzi i odcięcie im głów”



Pod koniec pierwszej części rozprawy głos zabrał także oskarżony, choć nie przyznano mu jeszcze prawa do wypowiedzi. Zdążył powiedzieć, że jego pierwszą myślą było zabicie dwóch ludzi i odcięcie im głów. Jak mówił, po pierwszym czynie nie wiedział, co zrobi dalej, chciał się ukryć i następnie przystąpić do kolejnego ataku.

źródło: pap

Oficjalne wysłuchanie Bouanane zaplanowane jest w kolejnych dniach. Proces ma potrwać do połowy maja. Oskarżony Marokańczyk ubiegał się w Finlandii o azyl. Pod koniec 2016 r. dostał odmowną decyzję. Do czasu ataku przebywał w ośrodku dla uchodźców w Turku, czekając na rozpatrzenie odwołania. W trakcie śledztwa wykazano też, że przed fińskimi urzędnikami posługiwał się fałszywą tożsamością.