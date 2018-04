Putin przestrzegł Merkel przed prowokacją. „Nie było ataku chemicznego w Syrii”

– Nie ma dowodów na użycie broni chemicznej w syryjskiej Dumie – powiedział minister spraw zagranicznych Rosji. Według Siergieja Ławrowa sprawdzili to miejscu, w głównym ośrodku Wschodniej Guty „rosyjscy eksperci i pracownicy organizacji humanitarnych”. Prezydent Rosji Władimir Putin w telefonicznej rozmowie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel zaapelował o „ostrożność w reakcjach na doniesienia o ataku chemicznym”.

Biuro prasowe Kremla poinformowało, że Putin „przestrzegł podczas rozmowy z kanclerz Niemiec przed prowokacjami i spekulacjami”. Szef rosyjskiej dyplomacji oświadczył wcześniej, że doniesienia o przeprowadzeniu przez syryjskie siły rządowe ataku chemicznego we Wschodniej Gucie to prowokacja.



W niedzielę organizacja Syrian American Medical Society (SAMS) oskarżyła syryjskie władze o atak chemiczny w sobotę wieczorem na szpital w Dumie. Miało w nim zginąć co najmniej 41 osób. Władze w Damaszku odrzuciły te oskarżenia.



Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka podało, że nie jest w stanie potwierdzić informacji o użyciu broni chemicznej. Dyrektor Obserwatorium Rami Abdel Rahman powiedział, że w Dumie zginęło 11 osób w wyniku uduszenia spowodowanego dymem z broni konwencjonalnej, użytej przez siły rządowe. Dodał, że 70 osób miało kłopoty z oddychaniem. Grupy syryjskich rebeliantów utrzymują jednak, że w ataku chemicznym zginęło ponad 100 cywilów.

Unia Europejska wezwała do reakcji społeczności międzynarodowej. Premier Theresa May oznajmiła, że Wielka Brytania prowadzi rozmowy z sojusznikami, „aby podjąć decyzję na temat reakcji”. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że „Asad słono zapłaci za atak chemiczny”. Nazwał syryjskiego przywódcę „zwierzęciem”, a Rosję i Iran oskarżył o wspieranie go.

Tego samego dnia Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka poinformowało o ataku rakietowym na bazę lotniczą w Hims w środkowej Syrii. Wg organizacji, w jego wyniku śmierć poniosło co najmniej 14 osób. Agencja Fars poinformowała, że zginęło trzech irańskich bojowników walczących po stronie sił lojalnych wobec prezydenta Syrii Baszara el-Asada.



Portal NBC News podał, że nalot przeprowadziły izraelskie siły powietrzne. Informatorzy nadawcy – źródła w amerykańskiej administracji – twierdzą, że o ataku poinformowano z wyprzedzeniem władze USA.



Bezpośrednio po ataku syryjska telewizja podała, że o przeprowadzenie go podejrzewa się USA, czemu natychmiast zaprzeczył rzecznik Pentagonu.



O tym, że ataku dokonało izraelskie wojsko, powiadomiło również rosyjskie ministerstwo obrony. Dwa izraelskie myśliwce F-15 miały wystrzelić z libańskiej przestrzeni powietrznej osiem pocisków rakietowych. Syryjska obrona powietrzna zestrzeliła pięć z ośmiu rakiet, trzy pozostałe uderzyły w zachodnią część bazy T-4 w Himsie - sprecyzował resort obrony Rosji.



Oficjalnie zarówno władze Izraela, jak i izraelski wojsko nie wydały żadnego komunikatu po nalocie.Wg NBC News od 2012 r. państwo żydowskie przeprowadziło ponad 100 ataków w Syrii, głównie na konwoje z bronią Hezbollahu, szyickiej organizacji wspierającej Asada.