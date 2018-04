Autobus spadał 60 metrów. Zginęło prawie 30 dzieci

Tragedia w północnych Indiach. Co najmniej 30 osób, wśród nich 27 dzieci zginęło, gdy autobus stoczył się do głębokiego na 60 metrów wąwozu.

Tragiczny wypadek wydarzył się w pobliżu miejscowości Kangra w stanie Himaćal Pradeś na północy Indii. Autobusem podróżowali uczniowie wracający ze szkoły. Z nieznanych przyczyn kierowca stracił panowanie nad pojazdem, autobus wpadł do wąwozu i rozbił się.



Według cytowanego przez agencję AFP funkcjonariusza lokalnej policji w wypadku zginęło również dwóch nauczycieli oraz kierowca.



Wypadki drogowe są w Indiach częste ze względu na zły stan dróg, niesprawne pojazdy i błędy kierowców. Według danych rządowych w 2015 r. na indyjskich drogach zginęło niemal 150 tys. ludzi, a ponad pół miliona zostało rannych.

Mr @PMOIndia we all are also very sad ... After 70 years of independence we are not able to build a safer roads in #Himachal ... the losses of the kids cannot be compensated, Strict norms must be set for commercial Driving Licence pic.twitter.com/jswjIRGdD2