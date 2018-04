Kister: Rosji dzisiaj bardzo zależy, żeby woda się gotowała

– Rosji dzisiaj bardzo zależy, żeby woda się gotowała. To jest element starej rosyjskiej szkoły wywiadowczej. Woda musi się gotować, świat musi mówić, a my będziemy w tym czasie realizowali zupełnie inne cele – powiedział na antenie TVP Info dr Łukasz Kister.

Gość programu „O co chodzi” dodał, że „działalność służb rosyjskich niczym się nie różni od działalności służb sowieckich, a jeszcze wcześniej – służb carskich”.



Dr Kister stwierdził również, że politycy powinni zwracać szczególną uwagę na swoją aktywność w internecie.



– Polityk, urzędnik, dziennikarz, ekspert czy funkcjonariusz służb powinien zwracać uwagę na to, co publikuje i do kogo się zwraca. Przede wszystkim powinien być świadomym tego, co jego publikacja może wywołać – powiedział dr Kister.



Ekspert zaznaczył, że w mediach społecznościowych występuje duże prawdopodobieństwo natrafienia na zmanipulowaną informację.

