32 razy starała się o prawo do jazdy. Potem straciła je po dwóch tygodniach

Pijaną kierującą, która jechała za szybko, zatrzymali policjanci drogówki. Zabrali 31-latce prawo jazdy - kobieta miała je od... 14 dni. Grozi jej nie tylko zakaz prowadzenia pojazdów, wysoka grzywna, ale także do dwóch lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze zatrzymali osobowego Forda do kontroli w Ojrzanowie, ponieważ siedząca za kierownicą kobieta przekroczyła dozwoloną prędkość, jaka obowiązywała na tym odcinku drogi - 50 km/h - o 23 km/h. W trakcie rozmowy z 31-latką mundurowi wyczuli woń alkoholu. Kierująca „wydmuchała” prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie.



Kobieta już straciła prawo jazdy, które, jak się okazało po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych, uzyskała zaledwie dwa tygodnie temu. Kobieta przyznała się również, że aby uzyskać uprawnienia do kierowania autem, 32 razy zdawała stosowne egzaminy.



Po wykonaniu czynności służbowych przez policjantów kobieta została zwolniona, a pojazd przekazany rodzinie. Teraz 31-latce grozi nie tylko kara za przekroczoną prędkość, ale o wiele surowsze wyroki sądowe o zakazie prowadzenia pojazdów, grzywnie, a nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.

