„Zmiana w polskim rządzie doprowadziła do zmiany w klimacie naszych relacji”

– Jestem w Polsce, aby kontynuować nasz dialog. Zmiana w polskim rządzie doprowadziła do zmiany w klimacie naszych relacji. Chociaż nie zgadzamy się we wszystkim, to mamy szczery i otwarty dialog na wszystkie sprawy nas interesujące – powiedział w Warszawie Frans Timmermans. Wiceszef Komisji Europejskiej spotkał się m.in. z szefem polskiej dyplomacji Jackiem Czaputowiczem.