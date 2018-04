Każdy pamięta 10.04.2010. Jakie są wasze wspomnienia?

10 kwietnia 2010 r. doszło do tragedii prezydenckiego Tu-154M w Smoleńsku. Każdy z nas pamięta ten dzień, mamy związane z nim osobiste wspomnienia. – Tę informację przekazał mi mój ojciec; przez pierwsze minuty nie mogłem w to uwierzyć – relacjonuje redaktor naczelny portalu tvp.info Samuel Pereira. Zbieramy wasze wspomnienia z tego dnia. Zachęcamy do przesyłania ich na adres twoje@tvp.info.